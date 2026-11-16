Bolu'da yola çıkan yeşil tır çocuklara orman sevgisini taşıdı

etkinlikten notlar:

Orman Genel Müdürlüğü tarafından hazırlanan Yeşil Vatan Tanıtım Tırı, Bolu Kent Meydanı'nda ziyaretçilerini ağırlamaya başladı. Tır, çocuklara ormanların önemi ve doğanın korunmasına ilişkin temel bilgileri deneyimleyerek öğretmeyi amaçlayan etkinliklerle kent merkezinde yer aldı.

çocuk etkinlikleri:

Etkinlik alanında tasarlanan programda üç boyutlu sinema gösterimleri, eğitici oyunlar ve çeşitli atölye çalışmaları yer aldı. Katılımcılar, görsel ve uygulamalı etkinliklerle ağaçların yaşam döngüsünü, biyoçeşitliliği ve çevre koruma yöntemlerini yakından tanıma fırsatı buldu.

Program kapsamında çocuklar resim çizme, fidan dikme gibi uygulamalı etkinliklere katılarak hem eğlendi hem öğrendi. Bu yaklaşım, küçük yaşta çevre bilinci oluşturmaya yönelik somut adımlar olarak öne çıkıyor.

amaç ve kapsam:

Bolu Orman Bölge Müdürlüğü tarafından yürütülen çalışma kapsamında tırın bir hafta boyunca kent meydanında bulunacağı ve bu süre içinde ilçelerde de çocuklarla buluşacağı bildirildi. Projenin hedefi, erken yaşta orman sevgisini pekiştirmek ve sürdürülebilirlik bilincini yaygınlaştırmaktır.

Etkinliğe katılan 10 yaşındaki Davut Bostancı, "Bugün çok güzeldi, çok eğlenceliydi. Resim çizdim, fidan diktim. Sinema da güzeldi" diyerek memnuniyetini ifade etti. Bu tür geri bildirimler, etkinliklerin hem bilgilendirici hem de motive edici olduğuna işaret ediyor.

Deneyimsel eğitim yöntemleri, doğa ve çevre konularında dikkat ve farkındalık oluşturmak için etkili bulunuyor. Yeşil Vatan Tanıtım Tırı gibi mobil eğitim platformları, erişimi genişleterek daha fazla çocuğa ulaşma imkanı sağlıyor.

Orman Genel Müdürlüğü'nün bu tür girişimleri, yerel kurumlarla iş birliği içinde sürdürülerek kalıcı çevre bilinci oluşturma hedefine katkı sağlamayı amaçlıyor.

ORMAN GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TARAFINDAN ÇOCUKLARDA ORMAN SEVGİSİNİ VE ÇEVRE BİLİNCİNİ ARTIRMAK AMACIYLA HAZIRLANAN "YEŞİL VATAN TANITIM TIRI", BOLU KENT MEYDANI'NDA ÇOCUKLARLA BULUŞTU.