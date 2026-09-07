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Rize'de kayıp moral: Uçar taraftarımızı mutlu edemedik dedi

Çaykur Rizespor 4. haftada Alanyaspor’a 1-0 yenildi; teknik direktör Recep Uçar, taraftarı mutlu edemedikleri için üzgün olduğunu söyledi.

GİRİŞ: 07 Eylül 2026 - 22:53

GÜNCELLEME: 07 Eylül 2026 - 23:02

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EDİTÖR: Kerem Güneş

Rize'de kayıp moral: Uçar taraftarımızı mutlu edemedik dedi

maç özeti: çaykur rizespor 0-1 alanyaspor

Trendyol Süper Lig’in 4. haftasında Çaykur Rizespor, kendi sahasında Alanyaspor’a 1-0 mağlup oldu. Karşılaşma sonrası düzenlenen basın toplantısında teknik direktör Recep Uçar mağlubiyeti değerlendirirken taraftarlara karşı duyduğu üzüntüyü dile getirdi.

maçın dönüm noktaları:

Uçar, maçın ilk 10 dakikasında takımın istenilen başlangıcı yapamadığını belirtti. Erken dakikalarda rakibin birebir üstünlükleri ve kornerden direkten dönen top gibi tehlikeli anlar yaşandı. Daha sonra oyunun kontrolünü ele alan Rizespor, Mocsi ve Olawoyin ile pozisyonlar üretti; bunlar golle sonuçlanmadı.

İkinci yarıda uzun süre topa hakim olan ve Ahmet ile önemli pozisyonlara giren ekip Rizespor oldu. Ancak 60. dakikadan sonra oyunda geçişlere daha açık alanlar oluştu. Rakibin kornerinden gelen gol, Uçar’ın tanımıyla şanssız bir an oldu; pozisyon doğru alınmış olsa da top ağlarla buluştu ve skor değişmedi.

uçar'ın değerlendirmesi ve yol haritası:

Maçın genelinde üretim ve sonlandırma sıkıntısı yaşandığını söyleyen Uçar, oyuncu değişiklikleriyle riski artırdıklarını ama çekilen şutların ve kafa vuruşlarının sonuca ulaşmadığını ifade etti. Basın toplantısında sözlerini şöyle sürdürdü: "Söylenecek çok fazla bir şey yok, üzgünüz. Taraftarımızı mutlu edemedik."

Uçar, bu maçı geride bırakıp kısa sürede yeni hedefe odaklanacaklarını belirtti. Takımın iki önceki deplasman galibiyetlerini iç sahada taçlandıramadıklarını vurgulayan teknik direktör, önlerindeki maçların Eyüp ve Göztepe deplasmanları olduğunu ve yarından itibaren Eyüp maçına hazırlanarak tekrar bir ivme yakalamak istediklerini söyledi.

ÇAYKUR RİZESPOR TEKNİK DİREKTÖRÜ RECEP UÇAR: &quot;SÖYLENECEK ÇOK FAZLA BİR ŞEY YOK, ÜZGÜNÜZ....

ÇAYKUR RİZESPOR TEKNİK DİREKTÖRÜ RECEP UÇAR: "SÖYLENECEK ÇOK FAZLA BİR ŞEY YOK, ÜZGÜNÜZ. TARAFTARIMIZI MUTLU EDEMEDİK" DEDİ.

Kerem Güneş

Kerem Güneş

 Spor Editörü

Süper Lig ve Avrupa futbolu canlı maç takibi, transfer haberleri ve resmi kulüp açıklamalarında uzman spor editörü.

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