Alanyaspor, Göztepe sınavı öncesi son provayı tamamladı

antrenmanda ne yapıldı:

Corendon Alanyaspor, Trendyol Süper Lig’in 5. haftasında oynanacak Göztepe karşılaşması öncesi hazırlıklarını Cengiz Aydoğan Tesisleri'nde tamamladı. Antrenmanı Teknik Direktör João Pereira yönetirken, çalışma dinamik ısınma hareketleriyle başladı.

Devamında takım, kontrol ve pas organizasyonlarına odaklanan pas ve koordinasyon çalışmaları gerçekleştirdi. İdman, oyuncuların saha içi görev dağılımını ve takımın taktik anlayışını pekiştirmeye dönük taktik çalışma ile noktalandı.

maçın organizasyonu ve bilgiler:

Müsabaka, Alanya Oba Stadyumu'nda yarın saat 20.00'de başlayacak. Karşılaşmada düdük çalacak hakem Ozan Ergün olarak açıklandı.

Turuncu-yeşilli ekip, teknik ekip gözetiminde son provayı tamamlayarak Göztepe sınavına hazır hale geldi. Kulüp içinde yapılan son çalışmaların maç performansına yansıması takım için belirleyici olacak.

CORENDON ALANYASPOR, TRENDYOL SÜPER LİG’İN 5. HAFTASINDA SAHASINDA KARŞILAŞACAĞI GÖZTEPE MAÇININ HAZIRLIKLARINI TAMAMLADI.