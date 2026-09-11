Dolar 48,5962 +0,14%
Euro 56,3617 -0,05%
Bist 14.467,25 +0,51%
Altın Gram 6.863,64 -0,32%
EUR/USD 1,1596 -0,15%
Brent Petrol 104,63 -2,79%
--°

Alanyaspor, Göztepe sınavı öncesi son provayı tamamladı

Corendon Alanyaspor, João Pereira yönetiminde yaptığı son antrenmanla Göztepe maçının hazırlıklarını tamamladı; karşılaşma yarın 20.00'de.

GİRİŞ: 11 Eylül 2026 - 20:22

OKUMA: 1 dk

EDİTÖR: Kerem Güneş

Alanyaspor, Göztepe sınavı öncesi son provayı tamamladı

antrenmanda ne yapıldı:

Corendon Alanyaspor, Trendyol Süper Lig’in 5. haftasında oynanacak Göztepe karşılaşması öncesi hazırlıklarını Cengiz Aydoğan Tesisleri'nde tamamladı. Antrenmanı Teknik Direktör João Pereira yönetirken, çalışma dinamik ısınma hareketleriyle başladı.

Devamında takım, kontrol ve pas organizasyonlarına odaklanan pas ve koordinasyon çalışmaları gerçekleştirdi. İdman, oyuncuların saha içi görev dağılımını ve takımın taktik anlayışını pekiştirmeye dönük taktik çalışma ile noktalandı.

maçın organizasyonu ve bilgiler:

Müsabaka, Alanya Oba Stadyumu'nda yarın saat 20.00'de başlayacak. Karşılaşmada düdük çalacak hakem Ozan Ergün olarak açıklandı.

Turuncu-yeşilli ekip, teknik ekip gözetiminde son provayı tamamlayarak Göztepe sınavına hazır hale geldi. Kulüp içinde yapılan son çalışmaların maç performansına yansıması takım için belirleyici olacak.

CORENDON ALANYASPOR, TRENDYOL SÜPER LİG’İN 5. HAFTASINDA SAHASINDA KARŞILAŞACAĞI GÖZTEPE MAÇININ...

CORENDON ALANYASPOR, TRENDYOL SÜPER LİG’İN 5. HAFTASINDA SAHASINDA KARŞILAŞACAĞI GÖZTEPE MAÇININ HAZIRLIKLARINI TAMAMLADI.

Kerem Güneş

Kerem Güneş

 Spor Editörü

Süper Lig ve Avrupa futbolu canlı maç takibi, transfer haberleri ve resmi kulüp açıklamalarında uzman spor editörü.

Editörün Tüm Haberleri

Yorumlar

0

Henüz yorum yapılmamış

Bu içerik hakkında ilk yorumu siz yapın!

İLGİLİ HABERLER

images

Kaçkar by UTMB'nin Nazmiye ablasına Rize Valiliği'nden spor ayakkabısı jesti
images

Beşiktaş, Trossard ve Emirhan'la ilk yarıda 2-0 öne geçti
images

Galatasaray kocaelispor maçı öncesi tempoyu yükseltti
images

Fenerbahçe'nin kahramanı Archie Brown, UEFA Şampiyonlar Ligi haftanın 11'inde

EDİTÖRÜN SEÇTİKLERİ

Sultangazi'de 15 bin sporcu yaz spor okullarının kapanışında buluştu

Kabine krizi sonrası Sucuoğlu bayındırlık ve ulaştırma bakanlığına getirildi

Şebinkarahisar'da mevsimlik fındık işçilerini taşıyan araçta çarpışma: yaralılar hastaneye sevk edildi

Siirt'te 2 günlük bebeğe total anormal pulmoner venöz dönüş tanısı ve İstanbul'a acil sevk

TREND HABERLER

Fenerbahçe derbi öncesi Şükrü Saracoğlu'na ulaştı

Bulvarspor Karabük İdman Yurdu'nu deplasmanda 5-1 yendi

Uygulama üzerinden çağrılan sürücünün ateşi: Esenyurt'ta polis memuru şehit oldu

Coşku dolu kurtuluş gecesi Zakkum'la taçlandı

Gece yolunda arkadan çarpışma: Kula'da kamyonette can kaybı ve dört ağır yaralı

Divanlı kayalıkları Saraykent'te doğal ve tarihi izler sunuyor

Kayseri'de Buğdaylı Mahallesi'nde kafa kafaya çarpışma: iki sürücü yaralandı

Metek kavşağında çarpışma: üç kişi yaralandı