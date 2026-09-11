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MTSO'da komite dağılımı tartışması: Boyraz sayısal üstünlük iddiasını gündeme taşıdı

Boyraz, MTSO'da meslek gruplarının artırılmasını doğal bulduğunu, itirazının komitelerde NACE kodlarına bakılmadan yapılan aktarımlar olduğunu söyledi.

GİRİŞ: 11 Eylül 2026 - 21:08

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EDİTÖR: Serkan Varol

MTSO'da komite dağılımı tartışması: Boyraz sayısal üstünlük iddiasını gündeme taşıdı

MTSO'da komite dağılımı tartışması: Boyraz sayısal üstünlük iddiasını gündeme taşıdı

Malatya Ticaret ve Sanayi Odası (MTSO) başkan adayı Mahmut Boyraz, oda içindeki meslek grubu düzenlemesine ilişkin açıklamalarda bulundu. Boyraz, meslek grubu sayısının 30’dan 33’e çıkarılmasının mevzuattan kaynaklanan doğal bir düzenleme olduğunu ifade etti, ancak itirazının kapsamının farklı olduğunu belirtti.

Boyraz'ın itirazının odağı:

Boyraz, itirazlarının yeni meslek gruplarının oluşturulmasına yönelik olmadığını; esas itirazın, mevcut meslek komitelerinde firmaların faaliyet alanları ve NACE kodları dikkate alınmadan değişiklik yapılması olduğunu söyledi. "Bizim itirazımız mevcut meslek komitelerinde, firmaların faaliyet alanları ve NACE kodları dikkate alınmadan değişiklikler yapıldığı ve bu yolla bazı komitelerde sayısal üstünlük sağlanmaya çalışıldığı yönündeki somut iddialardır" diye konuştu.

Mevzuat ve tartışmanın kapsamı:

Boyraz, meslek grubu sayısındaki artışın ve yeni gruplara bazı üyelerin aktarılmasının teknik olarak mevzuata uygun bir düzenleme olduğunu kabul etti. Ancak aktarım kriterlerinin göz ardı edilmesinin oda içi temsil dengelerini etkileyebileceğini ve tartışmalara yol açtığını vurguladı.

Ayrıca Boyraz, konunun başka amaçlarla gündeme taşınmasının yönlendirme olabileceğini savunarak, "Bunu gündeme getirerek hedef saptırmaya çalışmak boşunadır" ifadesini kullandı. Açıklamalarında, belirlenecek aktarım kriterlerinde şeffaflık ve faaliyet kodlarına uygunluk talebini tekrarladı.

MTSO BAŞKAN ADAYI BOYRAZ: &quot;BAZI KOMİTELERDE SAYISAL ÜSTÜNLÜK SAĞLANMAYA ÇALIŞILDI&quot;

MTSO BAŞKAN ADAYI BOYRAZ: "BAZI KOMİTELERDE SAYISAL ÜSTÜNLÜK SAĞLANMAYA ÇALIŞILDI"

Serkan Varol

Serkan Varol

 Genel Yayın Editörü

12 yıllık gazetecilik geçmişiyle ajans akışlarını denetleyen, günün manşetlerini belirleyen ve 26 kişilik ekibin haber koordinasyonunu sağlayan sorumlu editör.

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