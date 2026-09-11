Beşiktaş, Trossard ve Emirhan'la ilk yarıda 2-0 öne geçti

Trendyol Süper Lig 5. haftasında Beşiktaş ile Erzurumspor FK arasındaki mücadelede siyah-beyazlı ekip ilk yarıyı 2-0 üstün tamamladı. Tüpraş Stadı'nda oynanan karşılaşmanın ilk 45 dakikası, Beşiktaş'ın yüksek presi ve hücum organizasyonlarıyla şekillendi.

maçtan dakikalar:

2. dakikada sağ kanattan gelişen atakta Murillo'nun ara pasıyla Hyeon-Gyu Oh kaleyi denedi; kaleci Ertuğrul ayaklarıyla müdahale edip, savunma Trossard önünde kalan topu uzaklaştırdı.

5. dakikada Orkun Kökçü'nün son çizgiden içeri çevirdiği topa Cerny gelişine vurdu, meşin yuvarlak üstten dışarı çıktı.

19. dakikada sağ kanattan Orhan'ın kazandığı topu alan Rodriguez çaprazdan şutunu çekti; top yan ağlarda kaldı.

21. dakikada Orkun'un sağ taraftan kullandığı köşe vuruşunda Emirhan Topçu altı pas önünden kafayı vurdu ve Beşiktaş'ı 1-0 öne geçirdi. Bu gol siyah-beyazlıların set hücumlarından çıkan net sonuca örnek oldu.

27. dakikada Trossard, sol çapraza hareketlenen Hyeon-Gyu Oh'a pas verip devam etti; Oh'un kale önüne yaptığı sert ortada Trossard gelişine vuruşunu yaparak skoru 2-0 yaptı.

45. dakikada Olaitan ile gelişen atakta Trossard'ın ara pasına Olaitan vuruşunu yaptı, kaleci Ertuğrul topu ayaklarıyla çıkardı.

45+1. dakikada soldan gelen ortada Oh'un kafası sonucu top kornere gitti; ilk yarı Beşiktaş'ın iki farklı üstünlüğüyle tamamlandı.

kadrolar ve notlar:

Stat: Tüpraş

Hakemler: Gürcan Hasova, Furkan Ürün, Gökmen Baltacı

Beşiktaş: Alexander Nübel, Amir Murillo, Agbadou, Emirhan Topçu, Ouattara, Salih Özcan, Vaclav Cerny, Junior Olaitan, Orkun Kökçü, Leandro Trossard, Hyeon-Gyu Oh

Yedekler (Beşiktaş): Doğan Alemdar, Taylan Bulut, Tiago Djalo, Ümit Akdağ, Yasin Özcan, Wilfred Ndidi, Kartal Yılmaz, Ernest Poku, İlhan Fakılı, Semih Kılıçsoy

Teknik direktör (Beşiktaş): Vincenzo Italiano

Erzurumspor FK: Ertuğrul Taşkıran, Orhan Ovacıklı, Amar Gerxhaliu, Mustafa Yumlu, Nihad Mujakic, Giorbelidze, Miguel Cardoso, Elisha Owusu, Brandon Baiye, Martin Rodriguez, Eren Tozlu

Yedekler (Erzurumspor FK): Matija Orbanic, Festy Ebosele, Yakup Kırtay, Cengizhan Bayrak, Sefa Akgün, Lawrence Agyekum, Nariman Akhundzada, Mustafa Fettahoğlu, Gyrano Kerk, İbrahim Diabate

Teknik direktör (Erzurumspor FK): Serkan Özbalta

Goller: Emirhan Topçu (dk. 21), Trossard (dk. 27) — Beşiktaş

Sarı kartlar: Orkun Kökçü, Ouattara (Beşiktaş)

Beşiktaş, hücumda özellikle kanat ve içe kat eden oyuncularıyla etkili olurken, Erzurumspor FK savunma organizasyonunu zaman zaman bozdu ancak gol yollarında üretkenlik sağlayamadı. İkinci yarıda taktiksel değişiklikler ve oyunun temposu maçın gidişatını belirleyecek.

TRENDYOL SÜPER LİG'İN 5. HAFTASINDA BEŞİKTAŞ, EVİNDE ERZURUMSPOR FK İLE KARŞILAŞIYOR. MÜSABAKANIN İLK YARISI SİYAH-BEYAZLILARIN 2-0’LIK ÜSTÜNLÜĞÜ İLE TAMAMLANDI.