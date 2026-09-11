Kaçkar by UTMB'nin Nazmiye ablasına Rize Valiliği'nden spor ayakkabısı jesti

Ayderli turizmciye yarış öncesi destek

55 yaşındaki Nazmiye Dalga, Rize’nin Çamlıhemşin ilçesi Ayder Yaylası’nda turizm işletmeciliği yaparken Kaçkar by UTMB etkinliğinin sevilen simalarından biri haline geldi. Bu yıl ikinci kez katılacağı organizasyonda 20 kilometrelik parkurda koşacak olan Dalga’ya, yarış öncesinde Rize Valiliği tarafından anlamlı bir hediye verildi.

Hediye töreni ve takdim:

UTMB yetkilileri İrina Shevchenko ve Mehmet Can Öztürk tarafından teslim edilen spor ayakkabısı, Dalga için moral ve teknik destek anlamı taşıdı. Ayder’in tanınan simalarından olan Dalga, Karadeniz’e özgü yöresel kıyafetleriyle de bölge kültürünü temsil ediyor; bu görünürlüğü yerel yetkililerin takdirini topladı.

Azim, hedef ve teşekkür:

Nazmiye Dalga, hediye için Rize Valiliğine teşekkür etti ve bu jestin kendisine büyük bir motivasyon kaynağı olduğunun altını çizdi. Geçen yıl edindiği deneyimin ardından hedefini yükselten Dalga, bu yıl 20 kilometrelik zorlu parkuru daha kısa sürede tamamlamak için hazırlandığını belirtti.

Yarış öncesi verilen desteğin, yerel spor kültürünü ve turizmi bir arada görünür kılması açısından da önem taşıdığı ifade edilirken, Dalga’nın azmi ve bölgeye kattığı renkli kimlik etkinlik katılımcıları tarafından ilgiyle takip ediliyor.

RİZE’NİN ÇAMLIHEMŞİN İLÇESİNDE TURİZM İŞLETMECİLİĞİ YAPAN 55 YAŞINDAKİ NAZMİYE DALGA, SPOR TUTKUSU VE AZMİYLE DİKKAT ÇEKTİĞİ KAÇKAR BY UTMB ÖNCESİNDE RİZE VALİLİĞİ TARAFINDAN SPOR AYAKKABISI İLE ÖDÜLLENDİRİLDİ.