Fenerbahçe'nin kahramanı Archie Brown, UEFA Şampiyonlar Ligi haftanın 11'inde

Archie Brown'ın maçtaki etkisi:

UEFA Şampiyonlar Ligi 1. hafta mücadelesinde Fenerbahçe, 18 yıl aradan sonra döndüğü organizasyonda evinde Roma ile 1-1 berabere kaldı. Karşılaşmada öne çıkan isim, maçın tek golünü atan ve performansıyla dikkati çeken İngiliz sol bek Archie Brown oldu.

Brown, müsabakanın 48. dakikasında kaydettiği golle takımını öne geçirirken; gösterdiği savunma ve hücum katkıları sonucunda maçın oyuncusu seçildi. Bu performans UEFA'nın değerlendirmesinde karşılık buldu ve Brown, organizasyonun haftanın 11'ine dahil edildi.

seçimin önemi ve takım için yansımaları:

Fenerbahçe için Şampiyonlar Ligi'ne dönüşün ilk haftasında gelen bu bireysel takdir, takımın uluslararası arenada rekabet gücünü gösteren bir işaret olarak okunuyor. Brown'ın hem skor üretmesi hem de maç boyunca dengeli oyun sergilemesi, sarı-lacivertlilerin ilerleyen haftalarda benzer performanslar bekleyebileceğinin sinyalini veriyor.

haftanın 11'i kadrosu:

Kaleci: Thibaut Courtois (Real Madrid)

Savunma: Archie Brown (Fenerbahçe), Pau Torres (Aston Villa), Marc Bartra (Real Betis), Sergino Dest (PSV)

Orta saha: Martin Baturina (Como), Martin Odegaard (Arsenal)

Hücum: Ferran Torres (PSG), Ermedin Demirovic (Stuttgart), Raphinha (Barcelona), Michael Olise (Bayern Münih)

UEFA ŞAMPİYONLAR LİGİ’NİN İLK HAFTASINDA İTALYAN EKİBİ ROMA İLE 1-1 BERABERE KALAN FENERBAHÇE'NİN GOLÜNÜ KAYDEDEN VE MAÇIN OYUNCUSU SEÇİLEN İNGİLİZ SOL BEK ARCHİE BROWN, ORGANİZASYONDA HAFTANIN 11'İNDE YER ALDI.