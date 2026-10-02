Boluspor'a FIFA'dan üç dönem transfer yasağı: kümede kalma mücadelesi zorlaştı

FIFA kararı Boluspor'un transfer tescilini üç dönem kapattı

Uluslararası Futbol Federasyonları Birliği (FIFA) tarafından yayımlanan transfer tescil yasağı listesinde Boluspor da yer aldı. Resmi kayıtlara göre kulübün transfer tescil tahtası üç dönem boyunca kapatıldı ve uygulamanın başlangıç tarihi 1 Ekim 2026 olarak bildirildi.

kararın kapsamı ve sonuçları:

Bu karar, Boluspor'un üç dönem boyunca yeni futbolcuların tescilini gerçekleştiremeyeceği anlamına geliyor. Mali açıdan zorlu bir süreçten geçen kırmızı-beyazlı ekip, bu süre içinde dışarıdan yapılacak takviyeleri resmi olarak kadroya kaydedemeyecek. Yönetim ve teknik heyet, sahadaki ihtiyaçları mevcut oyuncu havuzuyla karşılamak zorunda kalacak; altyapı oyuncularına yönelme ve mevcut sözleşmelerin yönetimi öncelik kazanacak.

lig performansı ve kısa vadeli etkiler:

Trendyol 1. Lig'de sezona beklendiği gibi başlayamayan Boluspor, 8 haftada 7 mağlubiyet ve 1 beraberlik alarak 1 puanda ve son sırada bulunuyor. Takım, ligde 8 maçta rakip fileleri 3 kez havalandırırken kalesinde 20 gol gördü; tek puanını 7. haftada sahasında Pendikspor ile 1-1 berabere kalarak elde etti. Transfer tescilinin kapalı olması, küme düşme hattından uzaklaşmak isteyen ekip için saha içi ve yönetimsel planlamayı zorlaştırırken, önümüzdeki dönemlerde takımın performansını ve finansal kararlarını doğrudan etkileyecek.

TRENDYOL 1. LİG’DE 8 HAFTADA YALNIZCA 1 PUAN TOPLAYARAK SON SIRADA BULUNAN BOLUSPOR’A FIFA’DAN KÖTÜ HABER GELDİ. KIRMIZI-BEYAZLI EKİBİN TRANSFER TESCİL TAHTASI 3 DÖNEM KAPATILDI.