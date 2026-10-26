Kadıköy'den RAMS Park'a 31 otobüsle: Fenerbahçe taraftarları derbiye gitti

fenerbahçe taraftarları rams park'a ulaştı

Trendyol Süper Lig'in 9. haftasında oynanacak Galatasaray - Fenerbahçe derbisi öncesinde konuk ekip taraftarları organize şekilde stadyuma geldi. Kadıköy'de saat 16.30'da toplanan grup, saat 17.30'da 31 otobüsle RAMS Park'a hareket etti.

seyahat ve katılım:

Yetkililer, müsabakaya gelen taraftar sayısının yaklaşık 2400 olduğunu bildirdi. Otobüslerle ve gruplar halinde gerçekleşen taşımada organizasyonun planlı ilerlemesi öne çıktı; taraftarlar varışta deplasman tribününde yerini aldı.

güvenlik ve tribün düzeni:

Stada ulaşan taraftarlar yoğun güvenlik önlemleri altında içeri alındı. Emniyet ve organizasyon ekipleri, derbi öncesi kontrolleri tamamlayarak maçın güvenli şekilde başlaması için tedbirleri uyguladı. Maçın başlama saati 21.30 olarak açıklanmıştı.

FENERBAHÇE TARAFTARLARI, YAKLAŞIK 2400 KİŞİYLE GALATASARAY DERBİSİ İÇİN RAMS PARK’A GELDİ.