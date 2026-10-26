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Çorum'da çalışkan ailelere destek: 15 Temmuz Neşeli Çocuk Gündüz Bakım Evi açıldı

Çorum Belediyesi 15 Temmuz Neşeli Çocuk Gündüz Bakım Evi'ni açtı; 120 kapasiteli tesiste dört aydır 45 çocuğa hizmet veriliyor, yeni şubeler planlanıyor.

GİRİŞ: 26 Ekim 2026 - 18:59

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EDİTÖR: Cemal Korkmaz

Çorum'da çalışkan ailelere destek: 15 Temmuz Neşeli Çocuk Gündüz Bakım Evi açıldı

Yeni gündüz bakım evi hizmete başladı

Çorum Belediyesi tarafından tamamlanan 15 Temmuz Neşeli Çocuk Gündüz Bakım Evi, düzenlenen törenle hizmete açıldı. Çalışan anne ve babaların çocuklarını güvenle bırakabileceği tesis, planlandığı şekilde kademeli olarak hizmet sunuyor ve ailelere günlük yaşamda kolaylık sağlamayı hedefliyor.

tesis ve kapasite bilgileri:

Tesis, başkan Aşgın'ın seçim vaadi kapsamında inşa edildi ve 1.056 metrekare arsa üzerinde yer alıyor. Binanın 400 metrekare oturum alanı ve 800 metrekare toplam inşaat alanı bulunuyor; yapı zemin kat ile bir normal kattan oluşuyor. Gündüz bakım evi 37-66 aylık çocuklara yönelik hizmet veriyor ve kapasite olarak 120 çocuk hedeflenmiş durumda.

Tesis bünyesinde, her biri 20 çocuk kapasiteli 6 etkinlik sınıfı yer alıyor. Buna ek olarak idari ofis, veli bekleme alanı, çok amaçlı salon, mutfak, yemek salonu, mescit, depo ve engelli ile kız ve erkek çocuklarına yönelik tuvalet alanları bulunuyor. Açıldığı günden bu yana yaklaşık dört aydır faaliyet gösteren merkez şu an itibarıyla 45 çocuğa hizmet veriyor.

eğitim programı ve hizmet öncelikleri:

Tesisin eğitim anlayışında eğitim, bakım, beslenme, hijyen ve güvenlik ön planda tutuluyor. Program içeriklerinde dans, hareket, doğa çalışmaları, deney ve keşif etkinlikleri, hikâye ve kitap çalışmaları ile milli ve kültürel etkinlikler yer alıyor; bu sayede hem sosyal hem de bilişsel gelişimin desteklenmesi hedefleniyor.

açılış töreni ve yetkililerin açıklamaları:

Açılış törenine Çorum Vali Yardımcısı Yeliz Mercan, Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın, Başkan eşi Feyza Aşgın, İl Emniyet Müdürü Barış Erkol, İl Millî Eğitim Müdürü Cemil Çağlar, parti temsilcileri, kurum müdürleri, vatandaşlar ve çocuklar katıldı.

Çorum Vali Yardımcısı Yeliz Mercan konuşmasında kreşlerin çocukların kurallı ortamla tanışmasında, milli ve manevi değerlerin aktarılmasında ve akademik hazırlıkta önemine vurgu yaparak, "Çalışan annelerimiz için de vazgeçilmez, kolaylaştırıcı yerler" dedi.

Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın ise projenin kent genelinde hedeflenen yatırımlardan biri olduğunu belirterek yönetimde liyakata önem verdiklerini ifade etti. Aşgın, konuşmasında ayrıca kayıt kampanyasına değinerek, "Yılın sonuna kadar kayıt olanlar bakımından 14 bin 750 lira aylık ödemeyle bu kayıtları yapacağız ve inşallah bu dönem bu şekilde devam edecek. Fiyat noktasında da kalite noktasında da en güzel olduğunu düşünüyorum" ifadelerini kullandı.

Yetkililer, hizmeti daha fazla aileye ulaştırmak amacıyla Bahçelievler ve Mimar Sinan mahallelerinde de yeni gündüz bakım evleri açma çalışmalarının sürdüğünü bildirdi.

Çorum Belediyesi&#039;nin çocuk gündüz bakım evi törenle açıldı

Çorum Belediyesi'nin çocuk gündüz bakım evi törenle açıldı

Cemal Korkmaz

Cemal Korkmaz

 Haberde İnsan Editörü

Türkiye’nin dört bir yanından ilham veren, duygulandıran ve başarı odaklı insan yaşam hikayelerini derleyen duyarlı editör.

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