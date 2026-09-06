kasımpaşa teknik direktörü emre belözoğlu: maç sonrası değerlendirme

maç sonrası değerlendirme:

Trendyol Süper Lig 4. haftasında Kasımpaşa sahasında Amed Sportif Faaliyetler ile 2-2 berabere kaldı. Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında teknik direktör Emre Belözoğlu, karşılaşmanın gidişatı, hakem kararları ve takımın hedefleri hakkında açıklamalarda bulundu.

hakem yönetimi:

Belözoğlu, maçın hakemi Oğuzhan Çakır ile ilgili olarak, "O penaltıyı vermemek de zaten büyük sıkıntı. Türkiye’de bu hakemlerle zor bir sene Türk futbolunu bekliyor. Hakemin de kendine ders çıkarması gerekiyor" ifadelerini kullandı. Teknik adam, penaltı kararının maçın akışını etkilediğini ve benzer yönetimlerin sezon genelinde olmasının futbol için olumsuz sonuçlar doğurabileceğini vurguladı.

kulübün hedefleri ve genç kadro:

Yönetim ve teknik ekip olarak kulübün dinamiklerini yeniden inşa ettiklerini söyleyen Belözoğlu, hedeflerinin ligde kalmak olduğunu belirtti. Kulübün genç oyunculara yatırım yaptığını, yapılan yatırımın önümüzdeki yıllarda karşılığını vermesini beklediklerini aktardı.

Takımdaki oyuncuların genel olarak genç olduğuna dikkat çeken Belözoğlu, "Skor 2-2 iken bile oyuncularımızın isteği ve arzusu beni sevindirdi. Böylesine genç oyuncularla bu mücadeleyi vermekten keyif alıyorum" dedi. Ayrıca ilk dört haftalık dönemde zorlu rakiplerle karşılaştıklarını, bugün kazanamamaktan üzüntü duyduklarını ancak çalışmaya devam edeceklerini sözlerine ekledi.

Kasımpaşa Teknik Direktörü Emre Belözoğlu, Amed Sportif Faaliyetler maçının ardından yaptığı açıklamada, "Türkiye'de bu hakemlerle zor bir sene Türk futbolunu bekliyor" dedi.