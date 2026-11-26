Amed sportif faaliyetler açıklaması:

Amed Sportif Faaliyetler, milli aradan sonra takıma katılmayan Senegalli golcü Mbaye Diagne ile yollarını karşılıklı anlaşmayla ayırdığını resmen duyurdu.

Kulübün açıklaması:

"Profesyonel futbolcumuz Mbaye Diagne ile karşılıklı anlaşarak yollarımızı ayırmış bulunuyoruz. Kulübümüze verdiği emek ve katkılarından dolayı Mbaye Diagne’ye teşekkür ediyor, kariyerinin bundan sonraki döneminde kendisine başarılar diliyoruz. Yolun açık olsun Mbaye Diagne" denildi.

Ayrılığın ifadeleri ve sonuçları:

Kulüp açıklamasında ayrılığın karşılıklı anlaşma ile gerçekleştiği ve Diagne'ye teşekkür edildiği vurgulanıyor. Açıklama, oyuncunun kulübe yaptığı katkılara atıfta bulunarak kariyerinde başarı dilekleriyle sonlandırıldı.

AMED SPORTİF FAALİYETLER, MİLLİ ARADAN SONRA TAKIMA KATILMAYAN DİAGNE İLE YOLLARIN AYRILDIĞINI AÇIKLADI.