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A milli takım İzmir'de Belçika maçı öncesi taktik prova yaptı

A Milli Takım, Sergen Yalçın yönetiminde 12 Kasım'daki Belçika maçına hazırlanıyor; LED ekranda taktikler tekrarlandı, Aral Şimşir bireysel çalıştı.

GİRİŞ: 10 Kasım 2026 - 18:07

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EDİTÖR: Sinem Aksoy

A milli takım İzmir'de Belçika maçı öncesi taktik prova yaptı

antrenman detayları:

A Milli Futbol Takımı, UEFA Uluslar A Ligi 1. Grup'ta 12 Kasım Perşembe günü İzmir'de oynanacak Belçika maçının hazırlıklarını bugün sürdürdü. Teknik Direktör Sergen Yalçın yönetiminde yapılan antrenmanın ilk 15 dakikası basına açık olarak gerçekleştirildi ve çalışma ısınma hareketleriyle başladı.

Antrenmanın açık bölümünü takiben ekip, oyunun temposunu artırmak ve pas trafiğini geliştirmek amacıyla 5'e 2 pas çalışması yaptı. Basına kapalı bölümde ise teknik kadro, Belçika müsabakasının taktiği üzerinde yoğunlaştı. Tedavisine devam edilen Aral Şimşir, bireysel programına uygun şekilde ayrı çalışmalar gerçekleştirdi.

Günün antrenmanını Türkiye Futbol Federasyonu'ndan İbrahim Hacıosmanoğlu de yerinde takip etti.

saha kenarında teknoloji desteği:

Teknik ekip, analiz toplantısında belirlenen direktifleri sahada anlık olarak futbolculara aktarmak amacıyla kenara bir LED ekran yerleştirdi. Bu uygulama, özellikle duran top organizasyonları ve taktik tekrarlarında oyunculara görsel geri bildirim sağladı.

son hazırlıklar ve medya programı:

A Milli Takım, hazırlıklarını yarın saat 11.30'da TFF Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde yapacağı antrenmanla tamamlayacak. Teknik Direktör Sergen Yalçın ve bir futbolcu, karşılaşmanın oynanacağı Gürsel Aksel Stadyumu'nda saat 18.00'de düzenlenecek basın toplantısında açıklamalarda bulunacak.

A Milli Futbol Takımı, UEFA Uluslar A Ligi 1. Grup’ta 12 Kasım Perşembe günü İzmir&#039;de Belçika ile...

A Milli Futbol Takımı, UEFA Uluslar A Ligi 1. Grup’ta 12 Kasım Perşembe günü İzmir'de Belçika ile oynayacağı karşılaşmanın hazırlıklarını bugün yaptığı antrenmanla sürdürdü.

Sinem Aksoy

Sinem Aksoy

 Spor & Röportaj Editörü

Basketbol, voleybol ve amatör branşlar haberlerinin yanı sıra sporcularla yapılan özel röportajları yayına hazırlıyor.

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