Gençlere korunaklı alan: Sultangazi 27 amatör kulübe 9 bin 100 parça spor malzemesi sağladı

Sultangazi'de amatör spor kulüplerine geniş kapsamlı malzeme desteği

Sultangazi Belediyesi, ilçede faaliyet gösteren 27 amatör spor kulübüne yönelik toplu malzeme dağıtımını gerçekleştirdi. Nikah Salonu’nda düzenlenen programa Sultangazi Belediye Başkanı Abdurrahman Dursun, Sultangazi Kaymakamı Mahmut Kaşıkçı, siyasi parti temsilcileri ile kulüp yöneticileri ve sporcular katıldı. Yapılan değerlendirmeler sonucunda belirlenen 27 kulübe, spor faaliyetlerinde kullanılmak üzere toplam 9 bin 100 adet malzeme verildi.

Dağıtım kapsamı:

Program çerçevesinde destek alan kulüplere 12 farklı kalemde malzeme dağıtıldı. Dağıtılan ekipmanlar şu şekilde listelendi: 3.000 tişört, 300 antrenör tişörtü, 1.200 eşofman takımı, 60 mont, 400 yağmurluk, 300 atlama ipi, 120 koordinasyon ip merdiveni, 300 huni, 1.500 antrenman çanağı, 120 koordinasyon çemberi, 900 sarı antrenman yeleği ve 900 turuncu antrenman yeleği. Bu dağıtım, kulüplerin antrenman ve organizasyon ihtiyaçlarını doğrudan karşılamayı hedefliyor.

Başkan Dursun'un mesajı:

Programda konuşan Sultangazi Belediye Başkanı Abdurrahman Dursun, ilçenin spor vizyonuna ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Dursun, belediyenin Avrupa spor şehirleri sürecine dikkat çekerek şunları söyledi: "Avrupa spor şehri hikayemiz esasında tam da Sultangazi’yi bir başka yere, kendi ilçe sınırlarından taşıyarak hatta sadece ilçe sınırlarından değil. İstanbul’un, Türkiye’nin de sınırlarından taşıyarak başka bir yere götürme hikayesiydi. 2025 yılının başlarında da başladı bizim açımızdan başvuru süreci. Ama Avrupa Parlamentosu ACES bizi 2019 yılı itibariyle tanımaya başladı. Nerede başlamışız ve nereye kadar getirmişiz, elbette mevcut projelerle de nereye götürme amacımız, hedefimiz var. Bütün bunlarla ilgili bir komisyon süreçleri izledi ve 2025 yılında biliyorsunuz Sultangazi Avrupa Spor Şehri olarak Avrupa Parlamentosu’nda ACES tarafından ilan edildi."

Yerel destek ve gençlere odaklanma:

Dursun, sporun yalnızca başarı ve şampiyonluk olmadığını, esas hedefin gençleri korunaklı alanlarda tutmak olduğunu vurguladı: "Biz sporu sadece çocuklarımıza bir alan açalım ve orada da çok büyük şampiyonlar, çok büyük sporcular yetiştirelim diye yapmıyoruz. Sadece bunun için yapmıyoruz. ... Esas amacımız sizin gibi gençleri çok daha korunaklı alanlarda tutmak. Kötü alışkanlıklardan, kötü insanlardan, kötü mekanlardan uzaklaştırmak, uyuşturucu ve benzeri kötü alışkanlıklarla hiçbir şekilde temas etmemeniz için, kötü işlerle uğraşmamanız için size daha güzel alanlar açmak. Spor tam da bunun için biçilmiş bir kaftan."

Başkan Dursun, amatör kulüp yöneticilerinin zorluklarına da değinerek, belediyenin desteğinin devam edeceğini belirtti: "Ben o yüzden Sultangazi’de spora emek veren spor yöneticilerine, kıymetli kardeşlerime de gönülden teşekkür ediyorum. Onların da bu süreçlerde çok büyük katkısı var. Sporcularımızı tebrik ediyorum. Her zaman yanınızda olacağız. Bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da yanınızda olacağız."

Dağıtım programı, yerel yönetimin spor altyapısına verdiği önemi ve gençlere yönelik koruyucu sosyal politika yaklaşımını somutlaştıran bir adım olarak kayda geçti. Katılımcılar, ekipmanların antrenman düzenine ve kulüplerin işleyişine doğrudan katkı sağlayacağı görüşünde birleşti.

SULTANGAZİ BELEDİYESİ TARAFINDAN İLÇEDE FAALİYET GÖSTEREN 27 AMATÖR SPOR KULÜBÜNE TOPLAM 9 BİN 100 ADET SPOR MALZEMESİ DESTEĞİ SAĞLANDI.