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Ümraniyespor'da yeni bölüm: Bülent Bölükbaşı göreve döndü

Trendyol 1. Lig ekiplerinden Ümraniyespor, teknik direktörlüğe Bülent Bölükbaşı'nın yeniden atandığını açıkladı; kulüp 'yuvana hoş geldin' dedi.

GİRİŞ: 10 Kasım 2026 - 20:29

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EDİTÖR: Kerem Güneş

Ümraniyespor'da yeni bölüm: Bülent Bölükbaşı göreve döndü

Gelişme:

Trendyol 1. Lig takımı Ümraniyespor, teknik direktörlük görevine Bülent Bölükbaşı'nın yeniden getirildiğini resmi açıklama ile duyurdu. Kulüp açıklamasında 'Yeniden, kararlılıkla ve hep birlikte. Teknik direktörlük görevine gelen Bülent Bölükbaşı'na 'yuvana hoş geldin' diyor; kulübümüz ve hedeflerimiz doğrultusunda birlikte atacağımız her adımda başarılar diliyoruz. Yolumuz açık olsun' ifadelerine yer verildi.

Bölükbaşı'nın son dönemi:

Bu sezon görevine Sarıyer'de başlayan Bölükbaşı, takımında çıktığı 10 maçta 15 puan topladı ve Ekim ayında ayrılık yaşandı. 50 yaşındaki teknik adam, daha önce de Ümraniyespor'u çalıştırmıştı; Ocak 2025 ile Ekim 2025 tarihleri arasında kırmızı-beyazlı ekipte görev aldı.

Önceki performans ve istatistikler:

Bölükbaşı'nın önceki Ümraniyespor döneminde takım 32 maç oynadı; bu süreçte 10 galibiyet, 9 beraberlik ve 13 mağlubiyet kaydedildi. Kulübün güncel lig tablosunda ise 14 haftada 4 galibiyet, 5 beraberlik, 4 mağlubiyet ile 17 puan ve 12. sıra yer alıyor.

Yönetimin tanıdık bir isimle devam kararı, mevcut kadroda hızlı uyum ve istikrar arayışının bir işareti olarak okunuyor. Bölükbaşı'nın tecrübesi, önümüzdeki mücadelelerde puan cetvelinde yükselme hedefinin merkezinde olacak.

TRENDYOL 1. LİG EKİBİ ÜMRANİYESPOR, BÜLENT BÖLÜKBAŞI&#039;NIN YENİDEN TEKNİK DİREKTÖRLÜK GÖREVİNE...

TRENDYOL 1. LİG EKİBİ ÜMRANİYESPOR, BÜLENT BÖLÜKBAŞI'NIN YENİDEN TEKNİK DİREKTÖRLÜK GÖREVİNE GETİRİLDİĞİNİ DUYURDU.

Kerem Güneş

Kerem Güneş

 Spor Editörü

Süper Lig ve Avrupa futbolu canlı maç takibi, transfer haberleri ve resmi kulüp açıklamalarında uzman spor editörü.

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