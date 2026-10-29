Alaşehir’de 103. yıl coşkusu: öğrenciler ve Avrupa şampiyonlarının gösterileri ilgi çekti

Alaşehir’de Cumhuriyet Bayramı törenleri

Alaşehir ilçesinde Cumhuriyetin ilanının 103. yılı Alaşehir İlçe Stadı’nda düzenlenen törenlerle kutlandı. Programda ilçe protokolü, öğretmenler, öğrenciler ve çok sayıda vatandaş yer aldı. Kutlamalar, Kaymakam Ercan Öter, Garnizon Komutanı Ulaştırma Albay Yücel Daş ve Belediye Başkanı Ahmet Öküzcüoğlu’nun bayram kutlamasıyla başladı.

kaymakamın mesajı:

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasının ardından konuşma yapan Kaymakam Ercan Öter, Cumhuriyetin eserlerine ve kazanımlarına vurgu yaptı. Öter, "Cumhuriyet sadece bir rejim değişikliği, sadece haritaların veya yönetim şekillerinin yeniden çizilmesi değildir. Cumhuriyet, Türk milletinin tabiatına ve geleneklerine en uygun idare düsturuyla hayat bulmuş, tebaadan vatandaşlığa, ümitsizlikten dirilişe geçişin adıdır" ifadelerini kullandı.

gösteriler, yarışmalar ve ilgi çeken performanslar:

Program, öğrencilerin hazırladığı gösteriler ve halk oyunlarıyla sürdü. Öğrencilerin performansları izleyicilerden alkış alırken, etkinliğin dikkat çeken bölümleri arasında hava sporları ve uzay modelleri alanındaki Avrupa şampiyonlarının gösterileri bulundu. Bu sunumlar, vatandaşların ve öğrencilerin yoğun ilgisini çekti.

Cumhuriyet Bayramı kapsamında düzenlenen Cumhuriyet koşusu da büyük heyecan yarattı. Koşuda mücadele eden öğrenciler izleyicilerden alkış aldı; erkek öğrenciler kategorisinde ikinci olan Yiğit Bahçalı, bitişin ardından yere düşmesine rağmen yarışmayı tamamlamanın takdir topladığı anlardan biri oldu.

Etkinlik kapsamında çeşitli yarışmalarda dereceye giren öğrencilere ödülleri verildi. Program, resmi geçit töreniyle son buldu ve Alaşehir’deki kutlamalar coşkulu görüntülerle tamamlandı.

PROGRAMDA ÇEŞİTLİ YARIŞMALARDA DERECEYE GİREN ÖĞRENCİLERE ÖDÜLLERİ VERİLDİ.