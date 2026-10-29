Osmaniye'de 103. yıl coşkusu valilikte kartal dansı ve özel harekât gösterisiyle yükseldi

Osmaniye'de 29 Ekim töreni valilik kompleksinde gerçekleştirildi

Osmaniye'de 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nın 103. yılı Valilik Kompleksi'nde düzenlenen törenle kutlandı. Törene Osmaniye Valisi Mehmet Fatih Serdengeçti, 12’nci Komando Tugay ve Garnizon Komutanı Tuğgeneral Erkan Günal, Belediye Başkanı İbrahim Çenet, milletvekilleri, askeri erkân, gaziler, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri, öğrenciler ve çok sayıda vatandaş katıldı.

programın öne çıkan bölümleri:

Program kapsamında çeşitli yarışmalarda dereceye giren sporcu ve öğrencilere ödülleri takdim edildi. Ardından Osmaniye Belediyesi Mehter Takımı konseri ile tören alanı coştu. Öğrencilerin sahnelediği kartal dansı gösterisi izleyenlerden yoğun alkış aldı ve etkinliğe renk kattı.

Günün bir diğer dikkat çekici bölümü, Osmaniye İl Jandarma Komutanlığı Özel Harekât Taburu personelinin gerçekleştirdiği silahlı gösteri ve Türk bayrağı sunumuydu. Özel harekât personelinin disiplin, güç ve kabiliyetlerini sergilediği gösteriler vatandaşlar tarafından ilgiyle izlendi.

valinin mesajı:

Törende konuşan Vali Mehmet Fatih Serdengeçti, Cumhuriyet'in ulaştığı konuma dikkat çekti ve şunları söyledi: "Bugün ecdadımızın kanlarıyla sulayarak bizlere emanet ettiği o müdafaa hattı, Türkiye Yüzyılı mefkûresiyle sınırları aşan bir inkişafa dönüşmüştür. Cumhuriyetimiz, savunma sanayisindeki millî atılımları, Mavi Vatan ve Gök Vatan’daki tavizsiz duruşuyla artık yalnızca bölgesinde değil, küresel ölçekte dengeleri kuran, mazluma umut, zalime set olan kudretli bir çınara tecessüm etmiştir".

Kutlamalar, öğrenciler ve askerlerin yanı sıra askeri ve resmî araçlar, ticari taksiler ile motosiklet kulübü üyelerinin katıldığı kortej geçişiyle sona erdi. Türk bayraklarıyla donatılan tören alanında Cumhuriyet Bayramı coşkusu yaşandı.

OSMANİYE İL JANDARMA KOMUTANLIĞI ÖZEL HAREKÂT TABURU PERSONELİ TARAFINDAN GERÇEKLEŞTİRİLEN SİLAHLI GÖSTERİ VE TÜRK BAYRAĞI GÖSTERİSİ İSE NEFES KESTİ.