Antalya'da yağmura rağmen cumhuriyet coşkusu 10 bin kişilik salonda yaşandı

Törenin başlangıcı ve salon programı:

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nın 103'üncü yılı, Antalya'da resmi törenlerle coşkuyla kutlandı. Kutlamalar Antalya Valiliği'ndeki tebrik kabulüyle başladı; hava koşulları nedeniyle ana program, 10 bin kişilik kapalı Antalya Spor Salonu'nda sürdürüldü.

Salondaki törende Antalya Valisi Hulusi Şahin, Antalya Büyükşehir Belediyesi Başkanvekili Büşra Özdemir ve İl Garnizon Komutanı Tümgeneral Yusuf Diker katılımcıları selamlayıp bayramlarını kutladı. Bayrak geçişinin ardından saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşı okundu.

Kepez ve Muratpaşa ilçelerindeki okullardan katılan öğrenciler, halk oyunları gösterileri ve şiir dinletileriyle programa renk kattı. Törende ayrıca Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Cumhuriyet Bayramı mesajı da salón katılımcılarına iletildi.

vali hulusi şahin'in konuşması:

Vali Hulusi Şahin konuşmasında Cumhuriyet’in kurucu değerlerine sahip çıkmanın ve millî egemenliği korumanın ortak sorumluluk olduğuna vurgu yaptı. Şahin, "Cumhuriyet, egemenliğin kayıtsız şartsız millete ait olduğunu ilan etmiştir" ifadelerini kullandı ve devlet meşruiyetinin millet iradesine dayandırıldığını belirtti.

Vali Şahin, Cumhuriyet’in yalnızca geçmişten gelen bir kazanım olmadığını, aynı zamanda geleceğe yönelik ortak iradeyi temsil ettiğini söyledi. Millî egemenlik, bağımsızlık, hukuk devleti, demokrasi ve çağdaşlaşmanın Cumhuriyet’in temel değerleri arasında olduğunu vurguladı ve şu mesajı paylaştı: "Cumhuriyetimizin gücü milletimizin birlik ve beraberliğinden, devletimizin gücü ise hukuktan, kurumlardan ve vatandaşlarına karşı taşıdığı sorumluluktan gelir."

eğitim, bilim ve gelecek vurgusu:

Vali Şahin, Atatürk’ün gösterdiği muasır medeniyet seviyesinin üzerine çıkma hedefinin eğitim, bilim, hukuk ve teknoloji alanlarında ilerlemeyi gerektirdiğini hatırlattı. Eğitimden sağlığa, sanayiden tarıma, kültürden spora kadar elde edilen kazanımların nesiller boyunca verilen emeğin ürünü olduğunu belirtti ve bu kazanımların korunarak genç kuşaklara aktarılmasının önemini dile getirdi.

Konuşmasında Cumhuriyeti yaşatmanın sadece törenlerle sınırlı olmadığını; günlük hayatta Cumhuriyet değerlerinin yaşatılması, emek, bilgi, adalet ve ortak sorumluluk bilinciyle ülkenin ileriye taşınması gerektiğini ifade etti. Konuşmasını Gazi Mustafa Kemal Atatürk, Millî Mücadele kahramanları ve şehitlere rahmet ile gazilere şükran sunarak tamamladı ve sözlerini 'Cumhuriyet Bayramımız kutlu olsun! Ne mutlu Türk'üm diyene!' diyerek bitirdi.

öğrencilerden ve katılımcılardan kısa notlar:

Törene katılan öğrencilerden Elif Sandal, bayram coşkusunu paylaşarak, 'Bayram olduğu için çok mutluyuz, iyi ki Atatürk'ün çocuklarıyız. Tekvando sporunu severek yapıyoruz. Umarım ileride ülkemizi gururlandırabiliriz' dedi. Bir diğer öğrenci Elif Hazan Bodur ise, 'Atatürk bu bayramı bize armağan etmiş, Atamızın çocuklarıyız' ifadelerini kullandı.

Program sonunda Vali Hulusi Şahin tribünlerdeki öğrencilerle bir araya gelerek gençlerin bayramını kutladı. Kutlamalar öğretmenler, vatandaşlar ve protokol üyelerinin hatıra fotoğrafı çektirmesiyle sona erdi.

katılımcı protokol ve geniş temsil:

Törene Vali Hulusi Şahin'in yanı sıra Antalya milletvekilleri, Antalya Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Büşra Özdemir, Antalya Cumhuriyet Başsavcısı Fatih Kocaman, vali yardımcıları, kaymakamlar, ilçe belediye başkanları, adli yargı temsilcileri ve çok sayıda kamu kurum temsilcisi katıldı. Güvenlik kuvvetleri arasında Antalya Garnizon Komutanı Tümgeneral Yusuf Diker, İl Emniyet Müdürü Dr. Sabit Akın Zaimoğlu, İl Jandarma Komutanı Tümgeneral Hüseyin Bekmez ve Sahil Güvenlik Antalya Grup Komutanı Yarbay Mustafa Söylemez yer aldı.

Kutlamalar, katılımcıların ortak anma, birlik ve beraberlik duygusunu pekiştirdiği bir program olarak kayda geçti.

Antalya'da 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı 10 bin kişilik spor salonunda kutlandı