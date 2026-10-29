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Uşak'ta 103. yıl coşkusu: cumhuriyet gençlerle kutlandı

Uşak'ta 29 Ekim kutlamalarında Atatürk Kültür Merkezi'nde tören, konuşmalar, şiir ve halk oyunları yapıldı; protokol öğrencilere ödül verdi.

GİRİŞ: 29 Ekim 2026 - 13:44

GÜNCELLEME: 29 Ekim 2026 - 13:47

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EDİTÖR: Hazal Tunç

Uşak'ta 103. yıl coşkusu: cumhuriyet gençlerle kutlandı

kutlama programı:

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nın 103. yıl dönümü nedeniyle Uşak'ta Atatürk Kültür Merkezi'nde düzenlenen etkinlikler geniş bir katılımla gerçekleştirildi. Törene Uşak Valisi Serdar Kartal, AK Parti Uşak Milletvekilleri İsmail Güneş ve Fahrettin Tuğrul, CHP Uşak Milletvekili Ali Karaoba, Cumhuriyet Başsavcısı İsmet Çınar, Garnizon Komutanı Personel Albay Yılmaz Levent Güler, Uşak Belediye Başkan Vekili Hatice Terekeci Özkan, Uşak Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Demir, İl Emniyet Müdürü Taner Çiftçi, İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Özgür Kılınç, sivil toplum kuruluşları temsilcileri, siyasi parti il başkanları ve çok sayıda vatandaş katıldı.

protokol kabulü ve tören başlangıcı:

Tören, Vali Serdar Kartal'ın valilik girişinde protokol üyelerinin kutlama tebriklerini kabul etmesiyle başladı. Ardından protokol üyeleri tören alanına geçti; saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından resmi program sürdürüldü.

konuşmalar ve gençlere vurgu:

Törende konuşan Vali Serdar Kartal, Cumhuriyetin gençlere emanet olduğuna dikkat çekti ve Türk gençliğinin tarihini ve kültürünü tanıyarak, akıl ile bilimin rehberliğinde yetişmesinin önemini vurguladı. Kartal konuşmasında toplumsal dayanışmanın korunması, ülkenin itibarının yükseltilmesi ve Cumhuriyet değerlerinin gelecek nesillere aktarılmasının gerekliliğine işaret etti. Konuşmasında Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları başta olmak üzere şehitler rahmet ve minnetle anıldı.

Programda öğrenciler tarafından hazırlanan şiir sunumları ve halk oyunları gösterileri sergilendi; sunulan performanslar izleyicilerden alkış aldı. Etkinlikler, Cumhuriyetin kültürel mirasını ve genç kuşakların katılımını öne çıkardı.

Etkinlik kapsamında düzenlenen yarışmalarda dereceye giren öğrencilere ise protokol üyeleri tarafından hediyeler takdim edildi. Ödül töreni, gençlerin başarılarının ve Cumhuriyet ruhunun teşvik edilmesi amacıyla gerçekleştirildi.

UŞAK&#039;TA 29 EKİM CUMHURİYET BAYRAMI, DÜZENLENEN ÇEŞİTLİ ETKİNLİKLERLE KUTLANDI.

UŞAK'TA 29 EKİM CUMHURİYET BAYRAMI, DÜZENLENEN ÇEŞİTLİ ETKİNLİKLERLE KUTLANDI.

Hazal Tunç

Hazal Tunç

 Kültür Sanat Editörü

Mimar Sinan Güzel Sanatlar mezunu. Vizyona giren filmler, tiyatro oyunları, kitap incelemeleri ve sergi haberlerini yayına hazırlıyor.

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