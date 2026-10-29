Çameli’de gençlerle cumhuriyet coşkusu: tören, oyun ve ödüller

kutlama programı:

Denizli’nin Çameli ilçesinde 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı, protokol üyeleri, öğretmenler, öğrenciler ve vatandaşların yoğun katılımıyla büyük bir coşkuyla gerçekleşti. Program öncesinde İlçe Kaymakamı Mustafa Çelik ile Belediye Başkanı Cengiz Arslan alandakileri selamlayarak bayramlarını kutladı.

tören ve anma:

Tören, Gazi Mustafa Kemal Atatürk, silah arkadaşları ve Millî Mücadele kahramanları ile aziz şehitlerin anısına saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı. Ardından İlçe Kaymakamı Mustafa Çelik günün anlam ve önemini vurgulayan bir konuşma yaparak Cumhuriyet’in kazanımlarına ve genç nesillerin sorumluluklarına dikkat çekti.

etkinlikler ve ödüller:

Kutlamalar, öğrencilerin seslendirdiği şiirler, halk oyunları ve dans gösterileriyle devam etti; gösteriler izleyiciler tarafından büyük beğeni topladı. Etkinliklerin ardından gerçekleştirilen Cumhuriyet Bayramı Spor Etkinlikleri kapsamında düzenlenen yarışmalarda dereceye giren öğrencilere ödülleri takdim edildi. Ödüller, Kaymakam Mustafa Çelik, Belediye Başkanı Cengiz Arslan ve Cumhuriyet Savcısı Efekan Efe tarafından sunuldu.

Törende, Cumhuriyet’in kurucusu ve kahramanları rahmet, minnet ve saygıyla anılırken, katılımcılar millî egemenlik, bağımsızlık ve çağdaş uygarlık hedeflerine sahip çıkma kararlılığını bir kez daha dile getirdi. İlçe genelindeki kutlamalar, farklı kuşakların bir araya gelmesiyle Cumhuriyet bilincinin canlı tutulduğunu gösterdi.

DENİZLİ'NİN ÇAMELİ İLÇESİNDE, CUMHURİYET'İN İLANININ 103. YIL DÖNÜMÜ DOLAYISIYLA DÜZENLENEN 29 EKİM CUMHURİYET BAYRAMI KUTLAMA PROGRAMI, PROTOKOL ÜYELERİ, VATANDAŞLAR, ÖĞRETMENLER VE ÖĞRENCİLERİN YOĞUN KATILIMIYLA COŞKU İÇERİSİNDE GERÇEKLEŞTİRİLDİ.İLÇE KAYMAKAMI MUSTAFA ÇELİK, BELEDİYE BAŞKANI CENGİZ ARSLAN, CUMHURİYET SAVCISI EFEKAN EFE, PROTOKOL ÜYELERİ, VATANDAŞLAR VE ÖĞRENCİLERİN KATILDIĞI PROGRAM ÖNCESİNDE KAYMAKAM MUSTAFA ÇELİK İLE BELEDİYE BAŞKANI CENGİZ ARSLAN, ALANDAKİLERİ SELAMLAYARAK BAYRAMLARINI KUTLADI.