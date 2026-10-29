Bursa'da yağışta zincirleme kaza: 5 araç çarpıştı, 5 yaralı

Bursa'da yağışta zincirleme kaza

Bursa'nın Osmangazi ilçesinde, yağmur nedeniyle kayganlaşan 11 Eylül Bulvarı üzerinde beş aracın karıştığı zincirleme trafik kazası meydana geldi. Kazada ilk belirlemelere göre 5 kişi yaralandı.

Olayın gelişimi:

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine AFAD, itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kısa sürede bölgeye ulaşan ekipler, araçlarda sıkışan ve yaralanan vatandaşlara müdahale etti. Yapılan çalışmalar sonucunda araçlardan çıkarılan yaralılar sağlık ekiplerine teslim edildi.

Müdahale ve trafik durumu:

Olay yerinde ilk müdahaleleri yapılan yaralılar, ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı. Kaza nedeniyle ulaşım bir süre kontrollü sağlanırken, ekiplerin çalışmasının ardından yol trafiğe açıldı. Polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı ve olayın yağış nedeniyle kayganlaşan zeminden kaynaklanıp kaynaklanmadığı yönünde tespitler yapılıyor.

Yetkililer sürücülere yağışlı havalarda hız ve takip mesafesine dikkat edilmesi, mevsim koşullarına uygun lastik ve sürüş önlemleri alınması uyarısında bulundu.

BURSA'NIN OSMANGAZİ İLÇESİNDE YAĞIŞ NEDENİYLE KAYGANLAŞAN YOLDA MEYDANA GELEN ZİNCİRLEME TRAFİK KAZASINDA 5 ARAÇ BİRBİRİNE GİRDİ. KAZADA YARALANAN 5 KİŞİ HASTANEYE KALDIRILIRKEN, OLAYLA İLGİLİ İNCELEME BAŞLATILDI.