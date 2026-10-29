Taksit takvimine dikkat: Denizli Defterdarlığı ödeme uyarısı

Denetim ve duyuru:

Denizli Defterdarlığı, vergi borcu taksitlendirmesinden yararlanan mükelleflere yönelik bir uyarı yayımladı. Yapılan duyuruda, taksitlendirme işlemlerinin Seri: B Sıra No: 20 Tahsilat Genel Tebliği kapsamında gerçekleştirildiği hatırlatıldı ve ödeme planına uymanın önemine dikkat çekildi.

Defterdarlık, taksitlerin ödeme takvimine göre düzenli ödenmemesi halinde mevcut kolaylığın sona erebileceğini ve tecil şartlarının ihlal edilebileceğini vurguladı.

Ödeme süresi ve sonuçları:

Uygulama kapsamında, 30 Eylül 2026 tarihinde ilk taksitini ödemeyen mükelleflerin, birinci ve ikinci taksitlerini birlikte yatırmaları gerekiyor. Bu kural gereği ödemelerin belirtilen süre içinde yapılmaması durumunda tecil şartlarının bozulması ve taksitlendirme hakkının kaybedilmesi riski bulunuyor.

Defterdarlık açıklamasında, ödeme planına uyulmaması halinde takip ve tahsilat süreçlerinin yeniden işletilebileceği gerektiği de ifade edildi.

Ne yapılmalı:

Mükelleflerin olası hak kayıplarını önlemek amacıyla ödeme takvimlerini düzenli olarak kontrol etmeleri, varsa eksik veya gecikmiş taksitleri derhal tamamlamaları öneriliyor. Ayrıca tereddüt durumlarında ödeme durumlarını kontrol etmeleri ve ilgili vergi dairelerinden bilgi almaları gerektiği bildirildi.

Denizli Defterdarlığı duyurusu, taksitlendirmeden yararlananların yükümlülüklerini yerine getirmesinin hem bireysel hem de kamu bütçesi açısından önem taşıdığına işaret ediyor.

DENİZLİ DEFTERDARLIĞI