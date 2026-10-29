Dolar 49,8324 +0,06%
Euro 55,6707 +0,17%
Bist 11.165,44 +0,13%
Altın Gram 6.472,20 -0,29%
EUR/USD 1,1151 -0,06%
Brent Petrol 110,17 -1,32%
--°

Taksit takvimine dikkat: Denizli Defterdarlığı ödeme uyarısı

Denizli Defterdarlığı, vergi taksitlerinde ödeme takvimine uyulmasını hatırlattı; 30 Eylül 2026'da ilk taksiti kaçıranlar iki taksiti aynı anda ödeyecek.

GİRİŞ: 29 Ekim 2026 - 14:00

OKUMA: 1 dk

EDİTÖR: Deniz Yılmaz

Taksit takvimine dikkat: Denizli Defterdarlığı ödeme uyarısı

Denetim ve duyuru:

Denizli Defterdarlığı, vergi borcu taksitlendirmesinden yararlanan mükelleflere yönelik bir uyarı yayımladı. Yapılan duyuruda, taksitlendirme işlemlerinin Seri: B Sıra No: 20 Tahsilat Genel Tebliği kapsamında gerçekleştirildiği hatırlatıldı ve ödeme planına uymanın önemine dikkat çekildi.

Defterdarlık, taksitlerin ödeme takvimine göre düzenli ödenmemesi halinde mevcut kolaylığın sona erebileceğini ve tecil şartlarının ihlal edilebileceğini vurguladı.

Ödeme süresi ve sonuçları:

Uygulama kapsamında, 30 Eylül 2026 tarihinde ilk taksitini ödemeyen mükelleflerin, birinci ve ikinci taksitlerini birlikte yatırmaları gerekiyor. Bu kural gereği ödemelerin belirtilen süre içinde yapılmaması durumunda tecil şartlarının bozulması ve taksitlendirme hakkının kaybedilmesi riski bulunuyor.

Defterdarlık açıklamasında, ödeme planına uyulmaması halinde takip ve tahsilat süreçlerinin yeniden işletilebileceği gerektiği de ifade edildi.

Ne yapılmalı:

Mükelleflerin olası hak kayıplarını önlemek amacıyla ödeme takvimlerini düzenli olarak kontrol etmeleri, varsa eksik veya gecikmiş taksitleri derhal tamamlamaları öneriliyor. Ayrıca tereddüt durumlarında ödeme durumlarını kontrol etmeleri ve ilgili vergi dairelerinden bilgi almaları gerektiği bildirildi.

Denizli Defterdarlığı duyurusu, taksitlendirmeden yararlananların yükümlülüklerini yerine getirmesinin hem bireysel hem de kamu bütçesi açısından önem taşıdığına işaret ediyor.

DENİZLİ DEFTERDARLIĞI

DENİZLİ DEFTERDARLIĞI

Sayfada yer alan bilgiler tavsiye niteliği taşımayıp yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırımcı profilinize uymayabilir.

Deniz Yılmaz

Deniz Yılmaz

 Ekonomi Editörü

Ekonomi basını tecrübeli; altın, borsa, döviz kurları ve makroekonomik verileri anlık grafiklerle haberleştiren editör.

Editörün Tüm Haberleri

Yorumlar

0

Henüz yorum yapılmamış

Bu içerik hakkında ilk yorumu siz yapın!

İLGİLİ HABERLER

images

Pancar üreticisinden zarar iddialarına sert yanıt: 'külliyen yalan'
images

Dağlardan sofralara: Aydın kestanesinde sezon kapandı
images

Erzurum için ulaşım ve lojistik hamlesi: koridorlar, tren ve Palandöken’in etkin...
images

Manisa ve İzmir'de 15 kırsal projeye 228 milyon TL hibe ile altyapı yatırımı

EDİTÖRÜN SEÇTİKLERİ

Edremit'te yağmura meydan okuyan cumhuriyet kutlaması Kıraç'la coştu

Ayvalık’ta 103’üncü yıl coşkusu yağmura rağmen salonları doldurdu

Bodrum’da yağmurdan güneşe: kasım ortasına kadar turizm morali

Osmaneli'nde 103. yıl coşkusu spor salonunda yaşandı

TREND HABERLER

Sivas'ta diş hekimi Mehmet Sarıkuş Eypio'ya benzerliğiyle hastaların ilgi odağı

Ankara'da parkta akran cinayeti iddiası: iki ailenin kan davası gündemde

Pazaryeri'nde kurumlararası voleybolda eğitim müdürlüğü şampiyonluğu kazandı

Danla Bilic evinde yaşadığı rahatsızlık ve müdahale anlarını takipçileriyle paylaştı

Bölgesel kalkınmada politika değişimi şart: teşvikler tek başına yetmiyor

Muğla'nın arama kurtarma köpekleri Afyonkarahisar sınavını başarıyla tamamladı

sahte rapor tuzağı: ikinci el araç alımında yapay zekaya dikkat

Antalya'da kurulacak masalar barışçıl diplomasiyle iklim eylemine yön verecek