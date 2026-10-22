Alaşehir'de 25 milyon avroluk Molecor üretim tesisi faaliyete geçti

Molecor Türkiye üretim tesisi açıldı

Manisa'nın Alaşehir ilçesinde kurulan Molecor Türkiye üretim tesisi törenle hizmete girdi. Toplam 12 bin 500 metrekarelik alanda faaliyet gösterecek tesise yapılan yatırım tutarı 25 milyon avro olarak açıklandı. Üretimde ileri O-PVC (TOM O-PVC) teknolojisi kullanılacak ve ilk etapta 44 kişiye doğrudan istihdam sağlanacak.

yatırımın kapsamı ve ürün özellikleri:

Tesis, DN 90'dan DN 800'e kadar çeşitli çaplarda, PN 12,5'ten PN 25'e kadar farklı basınç sınıflarında borular üretecek. Ürünler içme suyu iletim ve dağıtım şebekeleri, tarımsal sulama, pompalama ve diğer basınçlı su sistemlerinde kullanılmak üzere tasarlandı. Yetkililer, tesisin yerli üretimin artmasına, ithalatın azalmasına ve ihracat kapasitesinin güçlenmesine katkı sağlamasını beklediklerini belirtti.

hidrolik avantajlar ve enerji tasarrufu hedefleri:

Molecor Türkiye CEO'su Fuat Attaroğlu, açılış konuşmasında su iletim maliyetlerinin yalnızca boru bedelinden ibaret olmadığını vurguladı. Attaroğlu, "Bir borunun maliyeti yalnızca satın alırken ödediğimiz bedel değildir. Onlarca yıl boyunca pompalanan suyun enerjisi, bakım ve onarım, arızalar ve taşırken kaybedilen su da o maliyetin bir parçasıdır. Molecor O-PVC teknolojisi burada somut bir seçenek sunuyor" dedi.

Attaroğlu, boruların geniş iç akış alanı ve pürüzsüz yüzeyinin daha düşük hidrolik kayıpla su iletimine yardımcı olduğunu, projeye ve sistem şartlarına bağlı olarak yüzde 40'a varan hidrolik kapasite avantajı ve uygun koşullarda yüzde 35'e varan enerji tasarrufu potansiyeli bulunduğunu söyledi. Ayrıca darbe ve korozyon direnci, sızdırmaz bağlantı yapısı ve kaynak gerektirmeyen montaj özellikleriyle arıza risklerinin ve su kayıplarının azaltılmasının hedeflendiği belirtildi.

Yönetim, tesisin yalnızca boru üretmediğini, belediyelerin ve altyapı projelerinin su, enerji ve kaynak yönetimine katkı sağlayacak çözümler sunduklarını ifade etti.

Molecor Yönetim Kurulu Başkan Vekili Ahmet Attaroğlu, Türkiye'nin Avrupa, Asya, Orta Doğu ve Kuzey Afrika pazarlarına ulaşabilecek stratejik konumuna dikkat çekti ve İspanyol teknolojisini Türk mühendisliği ile birleştirdiklerini belirtti. Attaroğlu, "Bu 44 kişi bizim ulaşmak istediğimiz nokta değil, sadece başlangıç. Önümüzdeki dönemde çok yakın bir süreçte Kuzey Afrika'ya, Orta Doğu'ya, Türk cumhuriyetlerine uzanan ihracat imkânlarımızla hep birlikte başaracağız" dedi.

Yetkililer, Türkiye'de üretilen teknolojinin uluslararası pazarlarda değer kazanmasının yeni ekonomik katma değer oluşturacağını; ihracatın sadece ürün satmayı değil, aynı zamanda ülke markasının güçlenmesini de amaçladığını vurguladı.

uluslararası iş birliği ve ekonomik etkiler:

Molecor kurucu ortağı ve CEO'su Ignacio Muoz de Juan, tesisin iki ülke arasındaki ekonomik iş birliğini güçlendireceğini söyledi ve "Suyun bir lüks olmaması, hatta insanlığın ilerlemesinin önünde bir engel teşkil etmemesi gerektiğine inanıyoruz" ifadelerini kullandı. Muoz de Juan, üretimde çevre dostu süreçlere, teknolojiye ve çalışanların gelişimine önem verdiklerini, tesisin Türkiye ile İspanya arasında yeni bir sanayi ve iş birliği köprüsü olacağını belirtti.

Cumhurbaşkanlığı Yatırım ve Finans Ofisi Başkanı Ahmet Burak Dağlıoğlu ise yatırımın Türkiye'nin ekonomik hedefleriyle örtüştüğünü söyledi. Dağlıoğlu, Türkiye'deki İspanyol yatırımcıların toplam yatırım stokunun 15 milyar doların üzerinde olduğunu, iki ülke arasındaki ticaret hacminin yaklaşık 20 milyar dolar'ı aştığını ve Türkiye'de yaklaşık 785 İspanyol sermayeli şirket bulunduğunu aktardı. Ayrıca bu şirketlerin geçen yıl Türkiye'den yaklaşık 2,4 milyar dolar ihracat gerçekleştirdiği ve 50 binden fazla kişiye istihdam sağladığı belirtildi.

Konuşmaların ardından açılış kurdelesi kesildi; davetliler üretim tesisini gezerek yürütülecek çalışmalar ve üretim süreçleri hakkında bilgi aldı. Tesis yetkilileri, yatırımın yerel ekonomi, istihdam ve teknoloji transferi açısından süreklilik arz edecek bir etki yaratmasını hedeflediklerini yineledi.

Alaşehir’e 25 milyon avroluk yatırım