Gülsoy: faiz indirimi tek seferlik değil sürdürülebilir olmalı

kto yönetimi ekim indirimi değerlendirdi:

Kayseri Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı Ömer Gülsoy, Merkez Bankası’nın politika faizini Ocak 2026’dan bu yana sabit tuttuğu yüzde 37 seviyesinin ardından ekim toplantısında yapılan 100 baz puan indirim kararını piyasaların nefes alması açısından olumlu bir başlangıç olarak değerlendirdi. Gülsoy, bunun tek seferlik bir hamle olmaması gerektiğini ve indirimlerin sürdürülebilir bir sürece dönüştürülmesinin önemine dikkat çekti.

faiz yüksekliği, üretim ve enflasyon ilişkisinde riskler:

Başkan Gülsoy, uzun süreli yüksek finansman maliyetlerinin işletmelerin işletme sermayesi ihtiyacını artırdığını, bunun da maliyet enflasyonu yoluyla fiyatlar genel düzeyine yansıdığını belirtti. Gülsoy, "faizlerin düşmemesi, bir noktadan sonra enflasyonu besleyen arz yönlü ve yapışkan bir yapı oluşturabilir" uyarısında bulunarak enflasyonla kalıcı mücadelenin üretimi durdurmak değil, üretim maliyetlerini düşürerek arzı güçlendirmek olduğunu vurguladı.

süregelen indirim beklentisi ve öngörülebilirlik talebi:

İş dünyasının asıl beklentisinin indirim döngüsünün kesintisiz ve öngörülebilir olması olduğunu ifade eden Gülsoy, "Gelecek dönemde faiz indirimlerinin büyüklüğünden ziyade istikrarlı şekilde devam etmesi hayati önem taşımaktadır" dedi. Önerilen yol haritasında, önümüzdeki PPK toplantılarında gerekirse 50 baz puan, hatta piyasa koşullarına göre 25 baz puan gibi küçük ölçekli adımlarla da olsa indirimlerin sürdürülmesi ve toplantıların pas geçilmemesi gerektiği belirtildi.

Gülsoy ayrıca, Merkez Bankası Para Politikası Kurulu’nun yıl içindeki toplantı sıklığını artırarak (mevcut uygulamada belirtilen toplantı sıklığı yerine) her ay toplanmasının piyasaya düzenli ve temsili de olsa sinyal verebileceğini ve moral oluşturacağını söyledi.

bankacılık sektörü ve reel sektöre yansıma çağrısı:

Başkan, politika faizindeki düşüşün reel sektör tarafından hissettirilmesinin bankacılık sektörünün uygulayacağı kredi fiyatlamasına bağlı olduğunu vurguladı. KTO, politika faizindeki gerilemenin ticari kredi faiz oranlarına aynı hız ve kararlılıkla yansımasını bekliyor; aksi takdirde yerel üretim ve ihracatçı işletmelerin finansman koşulları iyileşemeyecektir. Gülsoy, Kayseri gibi üreten ve ihraç eden illerde çarkların hızlanabilmesi için finansman musluklarının rasyonel oranlarla açılmasının şart olduğunu ifade etti ve kararın "ülkemize ve tüm üreten Türkiye'ye hayırlı olmasını" diledi.

Sonuç olarak Gülsoy, ekim ayındaki 100 baz puan indirimin olumlu bir adım olduğunu ancak iş dünyasının asıl talebinin indirim sürecinin kesintisiz, öngörülebilir ve piyasaların projeksiyon yapabileceği bir patikaya oturtulması olduğunu yineledi.

OCAK 2026’DAN BU YANA 9 AYDIR SABİT TUTULAN POLİTİKA FAİZİNİN EKİM AYI TOPLANTISINDA 100 BAZ PUAN DÜŞÜRÜLMESİNİ DEĞERLENDİREN KAYSERİ TİCARET ODASI (KTO) YÖNETİM KURULU BAŞKANI ÖMER GÜLSOY, “GELECEK DÖNEMDE FAİZ İNDİRİMLERİNİN BÜYÜKLÜĞÜNDEN ZİYADE İSTİKRARLI ŞEKİLDE DEVAM ETMESİ HAYATİ ÖNEM TAŞIMAKTADIR” DİYEREK, GEREKİRSE 50 BAZ PUAN, HATTA PİYASA DİNAMİKLERİNE GÖRE 25 BAZ PUAN DAHİ OLSA, SONRAKİ PPK TOPLANTILARINDA FAİZ İNDİRİMİNİN PAS GEÇİLMEMESİ GEREKTİĞİNİ VE İNDİRİM TRENDİNİN SÜRDÜRÜLMESİNİ BEKLEDİKLERİNİ İFADE ETTİ.