Altyapı ve konut yatırımları ön plandaydı: Aydın’da yıl sonu koordinasyon toplantısı

Toplantı değerlendirmesi:

Aydın İl Koordinasyon Kurulu'nun 2025 yılı 4. Dönem Toplantısı, Vali Dr. Osman Varol başkanlığında Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığı (YİKOB) Toplantı Salonu'nda gerçekleştirildi. Toplantıda 2026 yılında yürütülen yatırımlar gözden geçirilirken, 2027 yılı için planlanan projeler de görüşüldü.

Projelerin durumu:

Vali Varol, il genelinde 2026 yılında uygulanan 386 proje bulunduğunu, bunlardan 78 projenin tamamlandığını açıkladı. Geriye kalan 308 projenin 218 adedinin devam ettiği, 2 projenin ihale aşamasında olduğu ve 88 projenin çeşitli nedenlerle başlayamadığı bildirildi.

Mali görünüm ve harcama sıralaması:

Toplantıda paylaşılan mali tablolara göre, il genelindeki projelerin toplam tutarı 99 milyar 264 milyon 977 bin TL olarak kaydedildi. Önceki yıllar harcaması 14 milyar 826 milyon 354 bin TL, 2026 yılı ödeneği ise 23 milyar 3 milyon 97 bin TL olarak verildi. 2026 yılı harcaması 14 milyar 635 milyon 613 bin TL olurken, toplam harcama tutarı 29 milyar 461 milyon 968 bin TL seviyesine ulaştı.

Yatırımcı kuruluşların 2026 yılı ödeneği bazında en çok harcama yapan kurumlar sıralamasında İller Bankası İzmir Bölge Müdürlüğü 3 milyar 327 milyon 943 bin TL ile ilk sırada yer aldı. Bunu Toplu Konut İdaresi Başkanlığı 2 milyar 709 milyon 623 bin TL ve Aydın Büyükşehir Belediyesi 2 milyar 609 milyon 414 bin TL takip etti.

Gelecek hedefleri ve koordinasyon:

Vali Dr. Osman Varol, yatırımların tamamlanması ve hizmet üretiminde kamu ile özel sektör kurumlarının iş birliğine vurgu yaptı. Varol, birlik ve dayanışma içinde çalışılmasının önemini belirtip, sorun yaşandığında ilgili kurumların çözüm odaklı hareket ederek Valiliğe bildirimde bulunmalarını istedi.

Toplantı kapsamında kurum temsilcileri, kendi sorumluluk alanlarındaki yatırımlarda gelinen son durum hakkında sunumlar yaparak uygulama ve önceliklere ilişkin bilgi verdi.

EN ÇOK YATIRIM YAPILAN KURUMLAR BELLİ OLDU