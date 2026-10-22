Mersin için ortak vizyon: OSB ve MTSO iş birliğini güçlendiriyor

Görüşmenin ana hatları

Mersin Organize Sanayi Bölgesi (OSB) Başkanı Sabri Tekli ve beraberindeki heyet, Mersin Ticaret ve Sanayi Odası (MTSO) Başkanlığına seçilen Serdar Yıldızgörer ile bir araya geldi. Ziyarette kentin gelişimi, çözüm bekleyen öncelikli sorunlar ve hayata geçirilmesi planlanan projelerde kurumlar arası koordinasyonun önemi öne çıktı.

Tekli'nin vurguları:

Sabri Tekli, kentin ihtiyaç duyduğu projelerin gerçekleştirilmesi için yerel ve merkezi yönetimlerle uyumlu çalışmanın şart olduğunu belirtti. Ankara nezdinde Mersin için beklentiler bulunduğunu ifade eden Tekli, OSB olarak MTSO yönetiminin yanında olacaklarını söyledi. Tekli, kentte mevcut olan havaalanı, liman ve demiryolu gibi büyük altyapı yatırımlarının varlığına dikkat çekerek, bundan sonraki dönemde daha küçük ölçekli ama kent yaşamı açısından hayati önem taşıyan sorunlara odaklanılması gerektiğini vurguladı.

Tekli, MTSO yönetiminin genç ve dinamik bir kadrodan oluştuğuna işaret ederek, "Birlikte yapılacak çok işimiz var" mesajını verdi ve birlik-beraberlik içinde proje üretme taahhüdünü yineledi.

Yıldızgörer'in öncelikleri:

Serdar Yıldızgörer yeni dönemde gençliğin enerjisi ile tecrübenin birleşmesinin, Mersin sorunlarına pratik çözümler üretilmesinde anahtar olacağını söyledi. Ziyarete gelen oda, borsa ve sivil toplum kuruluşlarının ortak hareket etme yaklaşımını olumlu bulduklarını belirten Yıldızgörer, meslek komiteleri ve yönetim kurulu üzerinden çözüm önerilerini değerlendireceklerini aktardı.

Yıldızgörer, Mersin Limanı ile ilgili ciddi sıkıntıların bulunduğunu ve bu konuda çalışmaların başladığını dile getirdi. Konuşmanın tek başına yeterli olmayacağını, farklı bir yol haritasına ihtiyaç olduğunu kaydeden Yıldızgörer, bu kapsamda merkezi yönetimle görüşmeler yürüteceklerini belirtti. Ayrıca kentin görünürlüğünü artırmak amacıyla Mersin Tanıtım Vakfını kurarak tanıtım faaliyetlerini sistematik hale getireceklerini ifade etti.

Görüşme, kurumlar arası diyalogun sürdürülmesi ve somut proje takvimleri oluşturulması yönünde mutabakatla sona erdi. Taraflar, önümüzdeki dönemde ortak çalışma grupları ve merkezi yönetimle yapılacak temaslarla gündemdeki sorunlara çözüm üretmeyi hedefliyor.

MERSİN ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ (OSB) BAŞKANI SABRİ TEKLİ VE BERABERİNDEKİ HEYET, MERSİN TİCARET VE SANAYİ ODASI (MTSO) BAŞKANLIĞINA SEÇİLEN SERDAR YILDIZGÖRER VE YÖNETİMİNE HAYIRLI OLSUN ZİYARETİNDE BULUNDU.