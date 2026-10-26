Alaşehir’de cumhuriyet coşkusu sosyal medyada ortak sese dönüştü

Alaşehir’de cumhuriyet duygusu ekrana taşındı:

Alaşehir Belediyesi, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı’nın 103’üncü yılına özel hazırladığı kısa kliple ilçede yaşayan farklı kesimleri aynı karede buluşturdu. Belediye tarafından sosyal medya hesaplarında paylaşılan klipte birlik ve beraberlik vurgusu ön plana çıktı.

klipte kimler yer aldı:

Klibin görüntülerinde tarlada çalışan çiftçiler, iş yerlerindeki esnaf, öğretmenler, öğrenciler ve sporcular gibi toplumun çeşitli kesimlerinden vatandaşlar yer aldı. Alaşehir’in günlük yaşamından alınan sahneler, Cumhuriyet coşkusunun farklı yaş ve meslek gruplarında nasıl paylaşıldığını gösterdi.

Belediye Başkanı Ahmet Öküzcüoğlu klipte yaptığı konuşmada bayramların toplumsal kaynaşmayı güçlendirdiğine dikkat çekti. Öküzcüoğlu şu ifadeleri kullandı: "Toplum olarak birleştiğimiz birçok ortak noktamız bulunmaktadır. Bayramlar, düğünler başta olmak üzere iyi günde, kötü günde hep birlikte olabildiğimiz etkinliklerimiz bizleri birbirimize daha sıkı kaynaştırmaktadır. Bağımsızlığın, eşitliğin ve geleceğimizin en büyük teminatı olan Cumhuriyet’imiz 103 yaşında. Ulu Önderimiz Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün bize emanetine sahip çıkıyor, Alaşehir’de Cumhuriyet’imizin bütün değerlerini yaşatmaya çalışıyoruz. Coşkumuz, birlik ve beraberliğimiz daim olsun. Tüm hemşehrilerimin Cumhuriyet Bayramı’nı en içten dileklerimle kutluyorum."

birlik ve değer vurgusu:

Alaşılan klip, Cumhuriyet’in anlam ve önemini toplumun farklı kesimlerini bir araya getirerek yansıtmayı hedefledi. Paylaşımda öne çıkan temalar; birlik, dayanışma ve Cumhuriyet değerlerine bağlılık oldu.

Alaşehir Belediyesi’nin sosyal medya üzerinden yayımladığı bu tür içerikler, ilçe halkının bayram coşkusunu geniş kitlelerle paylaşmasına ve yerel dayanışma duygusunun güçlenmesine katkı sağladı.

MANİSA’NIN ALAŞEHİR İLÇESİNDE BELEDİYE TARAFINDAN 29 EKİM CUMHURİYET BAYRAMI’NIN 103’ÜNCÜ YIL DÖNÜMÜNE ÖZEL SOSYAL MEDYA HESAPLARI İÇİN HAZIRLANAN KLİPTE ÇİFTÇİLERDEN ESNAFA, ÖĞRETMENLERDEN ÖĞRENCİLERE KADAR TOPLUMUN FARKLI KESİMLERİNDEN VATANDAŞLAR BİR ARAYA GELDİ.