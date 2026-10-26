Dolar 49,7287 +0,08%
Euro 55,7360 +0,12%
Bist 11.045,44 -0,64%
Altın Gram 6.450,57 +0,67%
EUR/USD 1,1197 -0,07%
Brent Petrol 110,05 -1,48%
--°

Alaşehir’de cumhuriyet coşkusu sosyal medyada ortak sese dönüştü

Alaşehir Belediyesi’nin 29 Ekim için hazırladığı klipte çiftçiler, esnaf, öğretmenler ve öğrenciler 103. yıl coşkusunu ve birlik mesajını paylaştı.

GİRİŞ: 26 Ekim 2026 - 12:44

GÜNCELLEME: 26 Ekim 2026 - 12:47

OKUMA: 2 dk

EDİTÖR: Cemal Korkmaz

Alaşehir’de cumhuriyet coşkusu sosyal medyada ortak sese dönüştü

Alaşehir’de cumhuriyet duygusu ekrana taşındı:

Alaşehir Belediyesi, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı’nın 103’üncü yılına özel hazırladığı kısa kliple ilçede yaşayan farklı kesimleri aynı karede buluşturdu. Belediye tarafından sosyal medya hesaplarında paylaşılan klipte birlik ve beraberlik vurgusu ön plana çıktı.

klipte kimler yer aldı:

Klibin görüntülerinde tarlada çalışan çiftçiler, iş yerlerindeki esnaf, öğretmenler, öğrenciler ve sporcular gibi toplumun çeşitli kesimlerinden vatandaşlar yer aldı. Alaşehir’in günlük yaşamından alınan sahneler, Cumhuriyet coşkusunun farklı yaş ve meslek gruplarında nasıl paylaşıldığını gösterdi.

Belediye Başkanı Ahmet Öküzcüoğlu klipte yaptığı konuşmada bayramların toplumsal kaynaşmayı güçlendirdiğine dikkat çekti. Öküzcüoğlu şu ifadeleri kullandı: "Toplum olarak birleştiğimiz birçok ortak noktamız bulunmaktadır. Bayramlar, düğünler başta olmak üzere iyi günde, kötü günde hep birlikte olabildiğimiz etkinliklerimiz bizleri birbirimize daha sıkı kaynaştırmaktadır. Bağımsızlığın, eşitliğin ve geleceğimizin en büyük teminatı olan Cumhuriyet’imiz 103 yaşında. Ulu Önderimiz Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün bize emanetine sahip çıkıyor, Alaşehir’de Cumhuriyet’imizin bütün değerlerini yaşatmaya çalışıyoruz. Coşkumuz, birlik ve beraberliğimiz daim olsun. Tüm hemşehrilerimin Cumhuriyet Bayramı’nı en içten dileklerimle kutluyorum."

birlik ve değer vurgusu:

Alaşılan klip, Cumhuriyet’in anlam ve önemini toplumun farklı kesimlerini bir araya getirerek yansıtmayı hedefledi. Paylaşımda öne çıkan temalar; birlik, dayanışma ve Cumhuriyet değerlerine bağlılık oldu.

Alaşehir Belediyesi’nin sosyal medya üzerinden yayımladığı bu tür içerikler, ilçe halkının bayram coşkusunu geniş kitlelerle paylaşmasına ve yerel dayanışma duygusunun güçlenmesine katkı sağladı.

MANİSA’NIN ALAŞEHİR İLÇESİNDE BELEDİYE TARAFINDAN 29 EKİM CUMHURİYET BAYRAMI’NIN 103’ÜNCÜ YIL...

MANİSA’NIN ALAŞEHİR İLÇESİNDE BELEDİYE TARAFINDAN 29 EKİM CUMHURİYET BAYRAMI’NIN 103’ÜNCÜ YIL DÖNÜMÜNE ÖZEL SOSYAL MEDYA HESAPLARI İÇİN HAZIRLANAN KLİPTE ÇİFTÇİLERDEN ESNAFA, ÖĞRETMENLERDEN ÖĞRENCİLERE KADAR TOPLUMUN FARKLI KESİMLERİNDEN VATANDAŞLAR BİR ARAYA GELDİ.

Cemal Korkmaz

Cemal Korkmaz

 Haberde İnsan Editörü

Türkiye’nin dört bir yanından ilham veren, duygulandıran ve başarı odaklı insan yaşam hikayelerini derleyen duyarlı editör.

Editörün Tüm Haberleri

Yorumlar

0

Henüz yorum yapılmamış

Bu içerik hakkında ilk yorumu siz yapın!

İLGİLİ HABERLER

images

Hemşehrileriyle sokakta buluştu, pazarda fiyatların düşmesine aracılık etti
images

Diyanet Erzurum'da merkez-saha buluşmalarıyla hizmetlerin verimliliğini değerlen...
images

Erzurum'da iletişim yüzyılı eğitimiyle kamu ve basın güçleniyor
images

Erzurum'da başlayan gastronomi liseleriyle mutfak sanatları yedi bölgeye taşınıy...

EDİTÖRÜN SEÇTİKLERİ

Kayserispor'dan TFF başkanına nezaket ziyareti

Cizre’de 75. yıl coşkusu: imam hatip okullarının yeniden açılışı anıldı

Hemşehrileriyle sokakta buluştu, pazarda fiyatların düşmesine aracılık etti

Şehitkamil'de cumhuriyet coşkusu satranç turnuvasıyla taçlandı

TREND HABERLER

Kocaeli'de veriden hizmete: yapay zeka ile dijital belediyecilik

Samsun’da SAYSAD TSM korosunun kuruluş konseri cumhuriyet coşkusuyla sahnelendi

Klarnetin yıldızları Bursa’da mehterle buluştu

Festival kampüse döndü: KoçFest Antalya'da Athena ile sahnede buluştu

İstanbul beklenmedik bir köprü oldu: Slush’D 2 bin 500'ün üzerinde katılımcıyı ağırladı

Fransa'da protestolar sonrası kriz masası: sokağa çıkma yasakları ve tazminat planı

Diyarbakır’da yağmura rağmen müzik susmadı: Niran Ünsal 30 Ekim’de yeniden sahnede

Çocuk sağlığı için uluslararası bilim buluşması: İstanbul Science Summit 2026