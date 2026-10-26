Kahta'da nadir görülen çizgili sırtlan karayolunda telef oldu

olay ve ilk müdahale:

Adıyaman'ın Kahta ilçesinde, Kahta-Siverek karayolu Menzil Kavşağı yakınlarında yolun karşısına geçmeye çalışan çizgili sırtlan, plakası henüz belirlenemeyen bir aracın çarpması sonucu yola savrularak telef oldu. Olayın ardından sürücünün durmadan bölgeden ayrıldığı öne sürüldü.

Çevredeki diğer sürücülerin durumu fark ederek yaptığı ihbar üzerine, Doğa Koruma ve Milli Parklar (DKMP) Adıyaman Şube Müdürlüğü ekipleri olay yerine sevk edildi. Görevliler, bölgede nadiren rastlanan ve nesli tükenme tehlikesi altında olduğu belirtilen hayvanın cansız bedenini yoldan aldı.

bulgu ve inceleme işlemleri:

Ekipler tarafından alınan hayvanın cansız bedeni, gerekli incelemelerin yapılması amacıyla merkeze götürüldü. Olay yerinde yapılan tespitlerde, çarpmanın etkisiyle hayvanın telef olduğu belirlendi ve kazayla ilgili resmi inceleme başlatıldı.

çevresel etkiler ve soruşturma:

Yetkililer, yol güvenliği ve vahşi yaşamın korunması açısından benzer vakaların önüne geçilmesinin önemine dikkat çekti. Kazanın ardından başlatılan soruşturmada, olay yerinden ayrılan aracın tespit edilmesi ve kazanın koşullarının belirlenmesi hedefleniyor. Kamuoyundan gelen ihbarlar ve olay yerindeki bulgular değerlendirilerek süreç sürdürülecek.

ADIYAMAN’IN KAHTA İLÇESİNDE, NESLİ TÜKENME TEHLİKESİ ALTINDA BULUNAN ÇİZGİLİ SIRTLAN, KARAYOLUNDA BİR ARACIN ÇARPMASI SONUCU TELEF OLDU.