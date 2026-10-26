Taksiyle minibüs çarpıştı, araç terzi dükkanına girdi: bir kişi yaralandı

kaza ayrıntıları:

Elazığ merkezinde, Rızaiye Mahallesi Ertuğrul Sokağı üzerinde şehir içi yolcu minibüsü ile ticari taksi çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle ticari taksi sokakta bulunan bir terzi dükkanına girdi ve dükkanın camı kırıldı. Olayda araçta bulunan bir kişi yaralandı.

müdahale ve yaralının durumu:

İhbar üzerine olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri yaralıya ilk müdahaleyi yaptı. Yaralı, alınan bilgiye göre Fethi Sekin Şehir Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Sağlık ekiplerinin müdahalesi ve nakil işlemleri yerinde gerçekleştirildi.

polis incelemesi ve olay yeri çalışmaları:

Polis ekipleri kaza yerine gelerek inceleme yaptı, olayın meydana geliş şekli ve kusur tespiti için çalışmalar başlatıldı. Sokak üzerindeki dükkan ve araçta oluşan hasar kayda geçirildi. Olayla ilgili ifadesi alınan görgü tanıkları ve çevredeki kamera kayıtları değerlendirmeye alındı.

Yetkililer, şehir içi trafik kazalarının sıkça dar sokaklar, manevra hataları veya trafik kurallarına uyulmaması gibi etkenlerle ilişkili olabildiğini belirtiyor; bu tür olaylarda sürücü ve yaya güvenliğinin önemine dikkat çekiliyor. Kazanın kesin nedenine ilişkin değerlendirme, polis soruşturmasının tamamlanmasıyla birlikte netleşecek.

ELAZIĞ'DA ŞEHİR İÇİ YOLCU MİNİBÜSÜ İLE HAFİF TİCARİ TAKSİNİN ÇARPIŞMASI SONUCU MEYDANA GELEN KAZADA TAKSİ TERZİ DÜKKANINA GİRERKEN, 1 KİŞİ YARALANDI