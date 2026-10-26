Havacılık ekipleri Şanlıurfa GAP Havalimanı'nda gerçeğe yakın tatbikat düzenledi

Gerçeği aratmayan tatbikat sahada test edildi

Şanlıurfa GAP Havalimanı'nda, muhtemel uçak kazaları ve çıkan yangınlara karşı hazırlıkları güçlendirmek amacıyla kapsamlı bir acil durum tatbikatı gerçekleştirildi. Senaryo gereği gerçeğe yakın bir uçakta yangın çıkarıldı, yangının kontrol altına alınması ve uçakta mahsur kalan yolcuların tahliyesi uygulamalı olarak yapıldı.

Tatbikat sırasında yangına müdahale eden ekipler ile kurtarma, güvenlik ve sağlık birimleri arasındaki iletişim ve görev paylaşımı adım adım sınandı. Kurtarılan yaralılar olay yerinde bekleyen sağlık ekiplerine teslim edilerek müdahale süreçleri test edildi.

Tatbikatın senaryosu ve uygulama:

Uygulamada, yangına hızlı müdahale, yangın söndürme teknikleri ve uçak içi tahliye prosedürleri öncelikli olarak ele alındı. Uçak Kurtarma ve Yangınla Mücadele (ARFF) ekiplerinin müdahale kabiliyeti değerlendirildi; söndürme ve kurtarma ekipmanlarının kullanımı ile zamanlama ölçüldü. Senaryonun gerçekçiliği, ekiplerin acele karar alma ve uygulama becerilerini ortaya koydu.

Ekipler arası koordinasyon ve sürekli hazırlık:

Tatbikat kapsamında sahada güvenliğin sağlanması, ekiplerin doğru yönlendirilmesi ve haberleşme süreçlerinin etkinliği özellikle vurgulandı. Havalimanı yönetimi, olası bir olayda müdahalenin gecikmeden ve düzenli şekilde yapılmasının önemine dikkat çekti.

Havalimanlarında görev yapan ARFF ekipleri, 7 gün 24 saat hazır bulunuyor ve bu tür tatbikatlar sayesinde hem teknik yeterlilikleri hem de birimler arası koordinasyon becerileri düzenli olarak güncelleniyor. Yapılan değerlendirmeler, müdahale süreçlerinde tespit edilen eksikliklerin eğitimlerle giderileceğini gösterdi.

GAP HAVALİMANINDA GERÇEĞİ ARATMAYAN YANGIN VE KURTARMA TATBİKATI