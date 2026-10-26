Aile yanında büyümeyi güçlendiren merkez: Mehmet Akif Ersoy çocuk evleri sitesi açıldı

Mehmet Akif Ersoy Çocuk Evleri Sitesi açılışı ve bakanın mesajı

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Ankara'da düzenlenen açılış töreninde, sosyal ve ekonomik destek uygulamalarıyla çocukların aileleriyle birlikte büyümesinin öncelikleri olduğunu vurguladı. Bakan Göktaş, devletin şefkat elinin ihtiyaç duyan her çocuğa uzandığını belirterek, bugün 199 bin 889 çocuğun bu destek sayesinde ailelerinin yanında güçlendiğini ifade etti.

site özellikleri:

Açılışı yapılan Mehmet Akif Ersoy Çocuk Evleri Sitesi, 80 çocuk kapasitesiyle planlandı. Tesis; 8 villa tipi yaşam birimi, bir sosyal bina ve bir idari binadan oluşuyor. Burada 0-6 yaş grubundaki kız ve erkek çocuklar ile 7-12 yaş grubundaki kız çocuklarının huzurlu bir ortamda gelişimleri takip edilecek. Tesisin 14 Ekim'de kapılarını açtığı, açılışın hemen ardından 40 kız çocuğunun yeni hayatlarına bu evlerde başladığı bildirildi.

koruyucu aile ve destek hizmetleri:

Bakan Göktaş, koruyucu aile hizmetlerinin güçlendirildiğini ve bu alandaki projelerin Emine Erdoğan hanımefendi himayelerindeki Gönül Elçileri Projesi ile desteklendiğini söyledi. Buna göre bugün 11 bin 72 çocuk, 9 bin 327 koruyucu ailenin yanında şefkatle büyüyor. Ayrıca Geçici Koruyucu Aile Modeli ile acil korunma ihtiyacı olan çocuklar kuruluşa yerleştirilmeden aile ortamına yönlendiriliyor.

Bakanlık verilerine göre koruma ve bakım altındaki çocuk sayısı 15 bin 174 olup, bu çocukların barınma, eğitim, sağlık ve psikososyal gelişim ihtiyaçları titizlikle takip ediliyor. Ankara özelinde ise 6 bin 754 çocuğun ailesinin yanında büyümesi destekleniyor; kentte 507 çocuğa koruyucu aile hizmeti, 1 bin 560 çocuğa ise kuruluş bakım hizmeti sunuluyor.

eğitim, sanat ve toplumsal hedefler:

Bakan Göktaş, çocukların sanatta, sporda ve bilimde yeteneklerini keşfetmelerine yönelik çalışmalara öncelik verileceğini; okul başarılarının, sosyal ve kültürel gelişimlerinin izleneceğini belirtti. Mehmet Akif Ersoy’un adını taşıyan tesisin anlamına vurgu yapan Göktaş, bu yıl vefatının 90. yılı vesilesiyle tüm çocuk evlerinde şiir okuma yarışması düzenleneceğini ve Mehmet Akif’in eserlerindeki azim, cesaret ile sorumluluk bilincinin çocuklara kazandırılacağını söyledi.

Açılış töreninde Bakan Göktaş’ın konuşmasının ardından kurdele; AK Parti Ankara Milletvekili Zehranur Aydemir, UNICEF Türkiye Temsilcisi Paolo Marchi ve ilgili kurum yetkililerinin katılımıyla kesildi.

AİLE VE SOSYAL HİZMETLER BAKANI MAHİNUR ÖZDEMİR GÖKTAŞ, MEHMET AKİF ERSOY ÇOCUK EVLERİ SİTESİ'NİN AÇILIŞ TÖRENİNE KATILDI