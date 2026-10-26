Antikte nefes: YKS adayları Perre'de tarih ve moral depoladı

Adıyaman Belediyesi Kültür ve Eğitim Merkezi (AKEM) tarafından düzenlenen gezi, ücretsiz YKS hazırlık kurslarına katılan öğrenciler için düzenlendi. Etkinlik, hem sınav yoğunluğundan kısa bir mola hem de kent belleğini tanıma amacı taşıdı.

gezinin rotası:

AKEM eğitmenleri eşliğinde gerçekleştirilen organizasyonda öğrenciler, Perre Antik Kentini ziyaret etti. Katılımcılar, Kommagene Krallığı döneminin önemli yerleşim merkezlerinden biri olan antik kentteki kaya mezarları ve tarihî kalıntıları yerinde inceleme fırsatı buldu.

Gençler, arkeolojik yapılar ve taş işçiliğine dair gözlemlerde bulunurken Adıyaman'ın binlerce yıllık geçmişine dair somut izlerle buluştu. Rehberlik ve eğitmen anlatımları, ziyaretin tarihsel çerçevesini güçlendirdi.

eğitim ve motivasyon etkisi:

Yoğun sınav hazırlıkları sırasında yapılan bu tür gezilerin öğrencilerin moral ve motivasyonunu yükselttiği gözlemlendi. Katılımcılar, arkadaşları ve eğitmenleriyle vakit geçirerek sosyal bağlarını güçlendirdi ve sınav sürecine daha dengeli bir ruh haliyle döndü.

Etkinlik, yalnızca tarih bilinci kazandırmakla kalmayıp gençlerin kişisel gelişimine de katkı sağladı; sorgulama, dikkat ve topluluk içinde iletişim becerileri desteklendi.

Adıyaman Belediye Başkanı Abdurrahman Tutdere, gençlerin akademik başarılarının yanı sıra sosyal ve kültürel gelişimlerini de önemsediklerini belirterek, gençlerin eğitimde eşit fırsatlara sahip olmaları ve geleceğe güvenle hazırlanabilmeleri için çalışmaların süreceğini vurguladı. Başkan Tutdere ayrıca AKEM aracılığıyla sağlanan desteklere dikkat çekti.

Başkanın açıklamasında şu ifadeler yer aldı: Gençlerimiz, Adıyaman’ımızın geleceğidir. Onların eğitimde eşit fırsatlara sahip olmaları, hayallerine ulaşmaları ve geleceğe güvenle hazırlanmaları için tüm imkânlarımızla yanlarında olmaya devam ediyoruz. AKEM bünyesinde sunduğumuz ücretsiz YKS hazırlık kurslarıyla gençlerimizin eğitimine destek verirken sosyal ve kültürel etkinliklerle de kişisel gelişimlerine katkı sunuyoruz. Gençlerimizin yaşadıkları kenti tanıyan, kültürel değerlerine sahip çıkan, kendine güvenen bireyler olarak yetişmelerini önemsiyoruz. Adıyaman Belediyesi olarak gençlerimizin eğitim yolculuğunda yanlarında olmayı sürdüreceğiz diye konuştu.

Belediyenin bu tür etkinlikleri, sınav odaklı bir dönemde gençlerin dengeli gelişimini desteklemeye yönelik somut adımlar olarak değerlendiriliyor. AKEM'in ücretsiz kursları ve kültürel gezileri, yerel yönetimin eğitim politikalarının günlük hayata yansıması niteliğinde.

ADIYAMAN BELEDİYESİ KÜLTÜR VE EĞİTİM MERKEZİ (AKEM), ÜCRETSİZ YKS HAZIRLIK KURSLARINA KATILAN ÖĞRENCİLER İÇİN PERRE ANTİK KENTİNE GEZİ DÜZENLEDİ.