Miniklere lösemi farkındalığı: turuncu etkinliklerle bilinç pekiştirildi

Miniklere lösemi farkındalığı

Samsun'un Vezirköprü ilçesinde ilkokul düzeyindeki öğrencilere yönelik yürütülen çalışmada, lösemi hakkında doğru bilginin çocuklara yaş gruplarına uygun biçimde aktarılması amaçlandı. Eğitimler, hem bilgilendirici hem de katılımcı bir yaklaşımla gerçekleştirildi.

Eğitimin içeriği:

Çalışmaları, Lösemili Çocuklar Sağlık ve Eğitim Vakfı'nın Samsun irtibat ofisi bünyesinde faaliyet gösteren ekip yürüttü. Seminerlerde 2-8 Kasım Lösemili Çocuklar Haftası çerçevesinde kanser ve lösemi hakkında temel bilgiler verildi; sağlıklı beslenme, hareketli yaşam ve günlük alışkanlıkların önemi vurgulandı.

Sunumlar çocukların anlayacağı dilde, görseller ve örneklerle desteklenerek yapıldı. Amaç, hastalıkla ilgili korku yerine doğru bilgilenmeyi sağlamak ve empati becerilerini geliştirmekti.

Etkinlikler ve amaç:

Boğaköy İlkokulu, Mahmatlı İlkokulu ve Kapaklı İlkokulu'nda gerçekleşen etkinliklerde öğrenciler, eğitimlerin ardından lösemi farkındalığını simgeleyen turuncu renkli aktivitelerle öğrenilenleri pekiştirdi. Etkinlikler hem eğlenceli hem de öğreticiydi.

Yerel uygulamanın hedefi, toplumda lösemiye karşı duyarlılığı artırmak ve lösemiyle mücadele eden çocuklara yönelik dayanışma bilincini güçlendirmek olarak açıklandı. Çalışma, erken yaşlarda doğru bilgilendirmenin önemini bir kez daha gösterdi.

VEZİRKÖPRÜ İLÇESİNDE İLKOKUL ÖĞRENCİLERİNE LÖSEMİ FARKINDALIĞI KONUSUNDA EĞİTİM VERİLDİ.