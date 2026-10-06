Alaybeyli'ye 2 bin 600 metrelik bağlantı yolu asfaltlandı

çalışmanın ayrıntıları:

Hatay Büyükşehir Belediyesi (HBB) ekipleri, Kırıkhan ilçesi Alaybeyli Mahallesi'nde yürütülen yol yapım ve bakım çalışmaları kapsamında mahalle bağlantı yolunda asfalt serimi yaptı. Çalışma kapsamında 2 bin 600 metre uzunluğundaki yolun yüzeyi yenilenerek, bölgeye ulaşımı sağlayan temel arter modern hale getirildi.

muhtarın değerlendirmesi:

Alaybeyli Mahalle Muhtarı Hamza Kadıoğlu, tamamlanan çalışmaların mahalle için büyük önem taşıdığını belirtti. Kadıoğlu, yolların tamamlanmasından duyduğu memnuniyeti ifade ederek, yürütülen yatırımlar ve emeği geçenlere teşekkür etti; teşekkürünü özellikle Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Öntürk'e iletti.

bölgesel perspektif ve devam eden hizmetler:

HBB yetkilileri, bu tür yol yatırımlarının vatandaşların günlük ulaşımını kolaylaştırmayı hedeflediğini ve çalışmaların ihtiyaç ile öncelikler doğrultusunda Hatay genelinde sürdürüleceğini bildirdi. Söz konusu asfalt çalışması, ilin 15 ilçede devam eden yol yapım ve bakım programının bir parçası olarak planlandı ve bölgeye sağlanan erişim kalitesini artırdı.

HBB EKİPLERİ TARAFINDAN KIRIKHAN İLÇESİ ALAYBEYLİ MAHALLESİ’NİN 2 BİN 600 METRE UZUNLUĞUNDAKİ BAĞLANTI YOLUNDA ASFALT SERİMİ GERÇEKLEŞTİRİLDİ.