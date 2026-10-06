Gebze terminali çevresinde 48 milyon liralık kavşak ve ulaşım düzenlemesi

Gebze terminali kavşağında kapsamlı düzenleme:

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Yol ve Bakım Dairesi Başkanlığı tarafından yürütülecek proje kapsamında, Gebze Terminali önündeki kavşak ve bağlantı yolları yeni dolaşım planı doğrultusunda yeniden düzenlenecek. Projenin yatırım maliyeti yaklaşık 48 milyon lira olarak öngörülüyor.

Çalışma kapsamı ve malzemeler:

Toplamda yaklaşık 700 metre uzunluğundaki güzergahta yol ve çevre düzenlemesi yapılacak. Üstyapı yenileme çalışmaları kapsamında 4 bin 500 ton plent miks temel ve 6 bin 200 ton asfalt kullanılacak. Bu uygulamalar kavşak ve bağlantı yollarının dayanımını arttırmayı ve trafik akışını iyileştirmeyi hedefliyor.

Otopark, yaya ve altyapı düzenlemeleri:

Terminal çevresindeki parklanma ihtiyacını karşılamak için toplam 114 araç kapasiteli otopark alanı oluşturulacak; bunların 78'i terminal önünde, 36'sı terminal içinde yer alacak. Yaya ulaşımını kolaylaştırmak amacıyla 1000 m² parke ve 2 bin 100 metre bordür imalatı yapılacak, ayrıca çevre aydınlatma çalışmaları gerçekleştirilecek. Yağışlı havalarda su birikintilerini önlemek için 250 metre yağmur suyu hattı döşenecek.

Çalışmaların tamamlanmasıyla terminal çevresindeki araç ve yaya hareketlerinin daha düzenli hale getirilmesi, park sorununun azaltılması ve ulaşımın daha kontrollü sağlanması hedefleniyor. Proje, mevcut ulaşım altyapısının iyileştirilmesine yönelik kapsamlı bir müdahaleyi içeriyor ve trafik akışına olumlu katkı sağlamayı amaçlıyor.

GEBZE TERMİNALİ ÖNÜNDEKİ KAVŞAĞIN YENİDEN DÜZENLENMESİ İÇİN ÇALIŞMA BAŞLATILACAK.