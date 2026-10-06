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Stresin etkilerini azaltmanın beslenme ve yaşam tarzı yolları

Dr. Bekir Uğur Yavuzcan stresin kalp, bağışıklık, sindirim ve uyku üzerindeki olumsuz etkilerini anlattı; beslenme, probiyotikler ve egzersizle yönetilebileceğini vurguladı.

GİRİŞ: 06 Ekim 2026 - 10:50

OKUMA: 3 dk

EDİTÖR: Serkan Varol

Stresin etkilerini azaltmanın beslenme ve yaşam tarzı yolları

Stresin sağlık ve yaşam kalitesi üzerindeki etkileri:

BURTOM Özlüce Tıp Merkezi Fonksiyonel Tıp Hekimi ve fitoterapist Dr. Bekir Uğur Yavuzcan, stresin yalnızca ruhsal değil, aynı zamanda fiziksel sağlığı da derinden etkilediğini belirtiyor. Stresin kardiyovasküler sorunlar, bağışıklık sistemi zayıflığı, sindirim problemleri ve uyku bozuklukları şeklinde kendini gösterebildiğini vurguluyor. Kan basıncı ve kalp atım hızındaki artışlar uzun vadede kalp hastalığı riskini yükseltirken, kronik stres bağışıklık savunmasını zayıflatarak enfeksiyonlara karşı direnci azaltabiliyor.

Sindirim sistemi üzerinde stresin irritabl bağırsak sendromu (IBS), ülser ve diğer gastrointestinal sorunlara katkıda bulunduğu; ayrıca sık görülen uykusuzluk ve kalitesiz uykunun hem zihinsel hem fiziksel sağlığı daha da kötüleştirdiği ifade ediliyor. Uzun süreli stresin anksiyete ve depresyon gelişim riskini artırdığı, hafıza, konsantrasyon ve karar verme becerilerinde bozulmaya yol açabildiği belirtiliyor. Sosyal ilişkiler, iş verimliliği ve genel yaşam memnuniyeti de stresin doğrudan etkilendiği alanlar arasında yer alıyor.

Beslenme ile stres yönetimi:

Dr. Yavuzcan, stresle mücadelede beslenmenin içeriden başlayan destek açısından kritik olduğunu söylüyor. Özellikle magnezyum bakımından zengin koyu yeşil yapraklı sebzeler ve kuruyemişler sinir sistemi sağlığı ve uyku düzeni için önemli. Depresyon ve anksiyete belirtilerinin azaltılmasında omega-3 yönünden zengin balıklar (somon, uskumru), keten tohumu ve ceviz öneriliyor. Kan şekeri dengesini destekleyen glutensiz yulaf, kinoa ve keten tohumu gibi gıdalar enerji düzeylerinin korunmasına katkı sağlıyor.

Meyve ve sebzeler vitamin, mineral ve antioksidan desteği ile beyin sağlığını ve oksidatif stresin azaltılmasını desteklerken, probiyotik içerikli gıdalar (yoğurt, kombucha, lahana turşusu, pancar suyu) bağırsak sağlığını güçlendirerek ruh hali üzerinde olumlu etki yaratabiliyor. Ölçülü tüketilen bitter çikolatanın stres hormonlarını azaltıp kısa süreli ruh hali iyileşmesi sağlayabileceği de belirtiliyor.

Yaşam tarzı önerileri ve uygulamalar:

Yavuzcan, ruh sağlığını güçlendiren yaşam tarzı uygulamalarının stres yönetiminde tamamlayıcı ve vazgeçilmez olduğunu söylüyor. Düzenli fiziksel aktivitenin stres hormonlarını azalttığı ve endorfin salınımını tetikleyerek ruh halini iyileştirdiği vurgulanıyor. Önerilen hedefler arasında her hafta en az 150 dakika orta şiddette aerobik veya 75 dakika şiddetli egzersiz ve kuvvet antrenmanları yer alıyor.

Meditasyon, yoga ve derin nefes egzersizleri gibi farkındalık uygulamalarının zihinsel berraklığı artırdığı, kaliteli uyku için gece başına 7-9 saat uyumanın önem taşıdığı belirtiliyor. Ayrıca güçlü sosyal ilişkilerin ve destek sistemlerinin strese karşı tampon görevi gördüğü, etkili zaman yönetiminin bunalmışlık hissini azaltabileceği ve keyif alınan aktivitelerin stresten uzaklaşmayı kolaylaştırdığı ifade ediliyor.

Dr. Bekir Uğur Yavuzcan'ın vurguladığı gibi, stresle başa çıkmak tek bir adımla sınırlı değildir; doğru beslenme, fonksiyonel gıdalar ve aktif, dengeli bir yaşam tarzı bir araya geldiğinde psikolojik ve fiziksel sağlığı içeriden dışarıya desteklemek mümkün olur.

BURTOM ÖZLÜCE TIP MERKEZİ FONKSİYONEL TIP HEKİMİ VE FİTOTERAPİST DR. BEKİR UĞUR YAVUZCAN, STRESİN...

BURTOM ÖZLÜCE TIP MERKEZİ FONKSİYONEL TIP HEKİMİ VE FİTOTERAPİST DR. BEKİR UĞUR YAVUZCAN, STRESİN İNSAN SAĞLIĞI VE YAŞAM KALİTESİ ÜZERİNDEKİ OLUMSUZ ETKİLERİNE DİKKAT ÇEKEREK, STRESLE BAŞA ÇIKABİLMEK İÇİN DOĞRU BESLENME ADIMLARI, FONKSİYONEL GIDALAR VE AKTİF BİR YAŞAM TARZIYLA PSİKOLOJİK SAĞLIĞIN İÇERİDEN DIŞARIYA DESTEKLENMESİ GEREKTİĞİNİN ALTINI ÇİZDİ.

Serkan Varol

Serkan Varol

 Genel Yayın Editörü

12 yıllık gazetecilik geçmişiyle ajans akışlarını denetleyen, günün manşetlerini belirleyen ve 26 kişilik ekibin haber koordinasyonunu sağlayan sorumlu editör.

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