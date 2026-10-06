Esenyurt şehir içinde termal turizm kimliğine hazırlanıyor

Esenyurt'un termal potansiyeli

Esenyurt, yerin yaklaşık bin 200 metre altında yapılan sondajlarla ortaya çıkan sıcak suyu sayesinde kentin içinde termal turizmi geliştirme hedefiyle gündeme geldi. Bölgeden çıkarılan suyun sıcaklığı 42 derece olarak kaydedildi ve mevcut yatırımlar ile bu kaynağın sağlık, konaklama ve sosyal kullanım amaçlı değerlendirilmesi planlanıyor.

Proje yetkilileri, yoğun nüfuslu İstanbul halkının termal ihtiyaçları için halen Yalova, Bursa ve Afyonkarahisar gibi merkezlere yöneldiğini, Esenyurt kaynaklarının kente yakın, kolay erişilebilir alternatif sunacağını belirtiyor. Kıraç ve Saadetdere çevresindeki eski kaynakların yeniden değerlendirilmesi sayesinde ilçenin farklı bir turizm kimliği kazanması amaçlanıyor.

Bilimsel veriler ve suyun kimyası:

Bölgede daha önce yapılan analizler termal suyun özelliklerine ilişkin somut veriler sunuyor. İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi Tıbbi Ekoloji ve Hidroklimatoloji Anabilim Dalı Balneoloji Laboratuvarı tarafından 28 Ocak 2016 tarihinde Kıraç Termal Tesisi'nden alınan numune üzerinde yapılan incelemede, suyun pH değeri 7,57 olarak ölçüldü. Raporda ayrıca elektriksel iletkenlik 8.580 S/cm, toplam mineralizasyon 5.098,462 mg/L şeklinde kaydedildi.

Analizde suyun özellikle sodyum ve klorür bakımından zengin olduğu belirtildi; raporda sodyum miktarı 1.620,795 mg/L, klorür miktarı ise 2.719,015 mg/L olarak yer alıyor. Bu veriler, suyun termal ve medikal kullanım potansiyelinin değerlendirilmesinde önemli referanslar sunuyor.

Projeler, kapasite ve kullanım planları:

Esenyurt'ta planlanan ve inşaatı devam eden projeler arasında yaklaşık 160 metre yüksekliğinde, 49 katlı bir yapı dikkat çekiyor. Proje; rezidans, otel, hastane ve medikal alanları bir arada barındıracak şekilde tasarlandı ve termal su bu kompleksin merkezinde yer alacak şekilde planlanıyor.

Projede yaklaşık 7 bin 500 metrekarelik termal alanın oluşturulması hedefleniyor. Bu alanın içinde çeşitli hamam, havuz ve dinlenme bölümleri ile farklı konseptler sunulması planlanırken, kadınlara özel yaklaşık 4 bin metrekarelik ayrı bir bölüm de öngörülmüş durumda.

Yönetim kurulu başkanı Cihan Aydın, projenin ilçenin termal kimliğinin tanınmasına katkı sağlamasını amaçladıklarını vurguladı. Aydın, yerin derinliklerinden çıkan suyun projede sağlık hizmetleri, konaklama ve termal imkanlar için kullanılacağını belirterek insanların İstanbul'dan çıkmadan termal hizmetlere erişebilmesini istediklerini ifade etti.

İnşaat çalışmaları devam eden projenin hizmete açılmasının hedefi Ocak 2027 olarak duyuruldu. Projenin tamamlanmasıyla birlikte Esenyurt'ta termal suyun konaklama, sağlık ve sosyal kullanım alanlarıyla birlikte değerlendirilmesi ve ilçenin İstanbul içinde yeni bir termal cazibe noktası haline gelmesi hedefleniyor.

Sonuç olarak, Esenyurt'taki termal kaynaklar hem yerel kalkınma hem de İstanbul'un kent içi sağlık turizmi seçeneklerini genişletme potansiyeli taşıyor. Mevcut bilimsel veriler ve planlanan yatırımlar bir araya geldiğinde, ilçenin yalnızca konut ve ticaret alanı olmanın ötesine geçerek termal turizmde de öne çıkması bekleniyor.

ESENYURT SAHİP OLDUĞU TERMAL SU KAYNAKLARIYLA TERMAL CAZİBE MERKEZİ OLUYOR. İLÇEDE YERİN YAKLAŞIK BİN 200 METRE ALTINDAN ÇIKARILAN 42 DERECE SICAKLIĞINDAKİ TERMAL SU, BÖLGENİN TERMAL TURİZM AÇISINDAN YENİDEN GÜNDEME GELMESİNİ SAĞLARKEN, DEVAM EDEN YATIRIMLARLA ESENYURT'UN TERMAL BİR CAZİBE MERKEZİNE DÖNÜŞTÜRÜLMESİ HEDEFLENİYOR.