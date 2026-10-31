Dolar 49,9308 +0,04%
Euro 55,7198 -0,10%
Bist 10.759,56 -3,64%
Altın Gram 6.258,95 -3,29%
EUR/USD 1,1166 -0,13%
Brent Petrol 113,43 +2,37%
--°

Alçakbel'de kırsal ulaşım güçlendi: 6,5 kilometrelik stabilize yol tamamlandı

Amasya İl Özel İdaresi ekiplerinin tamamladığı 6,5 kilometrelik stabilize yol çalışmasıyla Alçakbel köyü ve mezralarında güvenli ulaşım hedefleniyor.

GİRİŞ: 31 Ekim 2026 - 18:53

OKUMA: 1 dk

EDİTÖR: Aslı Han

Alçakbel'de kırsal ulaşım güçlendi: 6,5 kilometrelik stabilize yol tamamlandı

Alçakbel köyünde stabilize yol tamamlandı

Amasya’nın Taşova ilçesine bağlı Alçakbel köyü ve mezralarında yürütülen yol çalışması tamamlandı. Yapılan çalışma ile köy ile bağlı mezralarda ulaşım kalitesinin artırılması ve güvenlik koşullarının iyileştirilmesi amaçlandı.

Çalışmanın kapsamı:

İl Özel İdaresi ekipleri tarafından gerçekleştirilen projenin merkezinde 6,5 kilometrelik stabilize yol yer aldı. Bölge sakinlerinin günlük ulaşım ihtiyacını kolaylaştırmak için yol yüzeyi düzenlendi, bağlantı kesimleri güçlendirildi ve güvenli sürüş koşullarına öncelik verildi.

Geleceğe dönük planlar:

Amasya İl Özel İdaresi yetkilileri, kırsal altyapıyı güçlendirmeye yönelik çalışmaların süreceğini bildirirken, Genel Sekreter Erdin Acar ekip arkadaşlarına teşekkür etti. Yapılan açıklamada, şehrin her noktasına hizmet götürme hedefinin kararlılıkla sürdürüleceği vurgulandı.

AMASYA’NIN TAŞOVA İLÇESİNE BAĞLI ALÇAKBEL KÖYÜ VE MEZRALARINDA YÜRÜTÜLEN 6,5 KİLOMETRELİK...

AMASYA’NIN TAŞOVA İLÇESİNE BAĞLI ALÇAKBEL KÖYÜ VE MEZRALARINDA YÜRÜTÜLEN 6,5 KİLOMETRELİK STABİLİZE YOL ÇALIŞMASI TAMAMLANDI. AMASYA İL ÖZEL İDARESİ EKİPLERİ TARAFINDAN YAPILAN ÇALIŞMAYLA VATANDAŞLARIN DAHA GÜVENLİ ULAŞIM İMKÂNLARINA KAVUŞMASI AMAÇLANDIĞI BİLDİRİLDİ.

Aslı Han

Aslı Han

 Çevre & Ekoloji Editörü

İklim değişikliği, sıfır atık projeleri, ekoloji ve çevre koruma bilinci üzerine haberler ve özel dosyalar hazırlayan çevre editörü.

Editörün Tüm Haberleri

Yorumlar

0

Henüz yorum yapılmamış

Bu içerik hakkında ilk yorumu siz yapın!

İLGİLİ HABERLER

images

Simele'den gelen sarsıntı Silopi'de endişeye yol açtı
images

Söke'de dört noktada eş zamanlı altyapı ve çevre yenilemesi:
images

Su yönetiminde yeni dönem: Sapanca havzasına 25,5 milyar liralık yatırım planı
images

Çorlu’da baharı andıran ılık gün, doğuda kar ve sağanak sürüyor

EDİTÖRÜN SEÇTİKLERİ

Paris'te büyük yürüyüş yoğun güvenlik altında olaysız sona erdi

Siber deliller çeteyle bağlantılı yeni gözaltılara işaret etti: Nevzat Aydın soruşturması genişliyor

Dünya şampiyonasında 75 kiloda Kaan Kahriman gümüşe uzandı

Bafra'da sokak tartışması bıçaklı kavgaya dönüştü: iki kişi yaralandı

TREND HABERLER

Sivas'ta diş hekimi Mehmet Sarıkuş Eypio'ya benzerliğiyle hastaların ilgi odağı

Trabzon'da samuray arısı seferberliği etkisini gösterdi: kokarca popülasyonu azalıyor

ULUSDER başkanı polat: cumhuriyet mirasını üretim ve yatırıma dönüştürme sorumluluğu

Hamsi yerine palamutla öğrencilerin morali yükseldi

Ankara'da parkta akran cinayeti iddiası: iki ailenin kan davası gündemde

Danla Bilic evinde yaşadığı rahatsızlık ve müdahale anlarını takipçileriyle paylaştı

Pazaryeri'nde kurumlararası voleybolda eğitim müdürlüğü şampiyonluğu kazandı

Deneyimli teknik adam Kahramanmaraş İstiklalspor’un başında