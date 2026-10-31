Alçakbel'de kırsal ulaşım güçlendi: 6,5 kilometrelik stabilize yol tamamlandı

Alçakbel köyünde stabilize yol tamamlandı

Amasya’nın Taşova ilçesine bağlı Alçakbel köyü ve mezralarında yürütülen yol çalışması tamamlandı. Yapılan çalışma ile köy ile bağlı mezralarda ulaşım kalitesinin artırılması ve güvenlik koşullarının iyileştirilmesi amaçlandı.

Çalışmanın kapsamı:

İl Özel İdaresi ekipleri tarafından gerçekleştirilen projenin merkezinde 6,5 kilometrelik stabilize yol yer aldı. Bölge sakinlerinin günlük ulaşım ihtiyacını kolaylaştırmak için yol yüzeyi düzenlendi, bağlantı kesimleri güçlendirildi ve güvenli sürüş koşullarına öncelik verildi.

Geleceğe dönük planlar:

Amasya İl Özel İdaresi yetkilileri, kırsal altyapıyı güçlendirmeye yönelik çalışmaların süreceğini bildirirken, Genel Sekreter Erdin Acar ekip arkadaşlarına teşekkür etti. Yapılan açıklamada, şehrin her noktasına hizmet götürme hedefinin kararlılıkla sürdürüleceği vurgulandı.

AMASYA’NIN TAŞOVA İLÇESİNE BAĞLI ALÇAKBEL KÖYÜ VE MEZRALARINDA YÜRÜTÜLEN 6,5 KİLOMETRELİK STABİLİZE YOL ÇALIŞMASI TAMAMLANDI. AMASYA İL ÖZEL İDARESİ EKİPLERİ TARAFINDAN YAPILAN ÇALIŞMAYLA VATANDAŞLARIN DAHA GÜVENLİ ULAŞIM İMKÂNLARINA KAVUŞMASI AMAÇLANDIĞI BİLDİRİLDİ.