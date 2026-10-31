Simele'den gelen sarsıntı Silopi'de endişeye yol açtı

Irak'ın Duhok kentine bağlı Simele bölgesinde kaydedilen deprem, Şırnak'ın Silopi ilçesinde de hissedildi. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın paylaştığı bilgiye göre sarsıntı kısa süreli panik ve tedirginliğe yol açtı.

Sarsıntının ayrıntıları:

AFAD verilerine göre deprem, Simele'de 3.8 büyüklüğünde meydana geldi. Kurum, depremin merkez üssünün Silopi'ye yaklaşık 11,34 kilometre uzaklıkta olduğunu belirtti.

Silopi'de tepki ve etkiler:

İlçede depremi hisseden vatandaşlar kısa süreli tedirginlik yaşadı; sarsıntı yaşamı aksatacak düzeyde uzun sürmedi. Bölge halkında oluşan endişe, anlık yoğunlaşma ve güvenlik teyitleriyle sınırlı kaldı.

IRAK'IN DUHOK KENTİNE BAĞLI SİMELE BÖLGESİNDE MEYDANA GELEN 3.8 BÜYÜKLÜĞÜNDEKİ DEPREM, ŞIRNAK'IN SİLOPİ İLÇESİNDE DE HİSSEDİLDİ.