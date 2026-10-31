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Simele'den gelen sarsıntı Silopi'de endişeye yol açtı

Duhok'un Simele bölgesinde 3.8 büyüklüğünde deprem meydana geldi; AFAD, merkez üssünün Silopi'ye yaklaşık 11,34 km uzaklıkta olduğunu bildirdi.

GİRİŞ: 31 Ekim 2026 - 18:18

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EDİTÖR: Aslı Han

Simele'den gelen sarsıntı Silopi'de endişeye yol açtı

Simele'den gelen sarsıntı Silopi'de endişeye yol açtı

Irak'ın Duhok kentine bağlı Simele bölgesinde kaydedilen deprem, Şırnak'ın Silopi ilçesinde de hissedildi. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın paylaştığı bilgiye göre sarsıntı kısa süreli panik ve tedirginliğe yol açtı.

Sarsıntının ayrıntıları:

AFAD verilerine göre deprem, Simele'de 3.8 büyüklüğünde meydana geldi. Kurum, depremin merkez üssünün Silopi'ye yaklaşık 11,34 kilometre uzaklıkta olduğunu belirtti.

Silopi'de tepki ve etkiler:

İlçede depremi hisseden vatandaşlar kısa süreli tedirginlik yaşadı; sarsıntı yaşamı aksatacak düzeyde uzun sürmedi. Bölge halkında oluşan endişe, anlık yoğunlaşma ve güvenlik teyitleriyle sınırlı kaldı.

IRAK&#039;IN DUHOK KENTİNE BAĞLI SİMELE BÖLGESİNDE MEYDANA GELEN 3.8 BÜYÜKLÜĞÜNDEKİ DEPREM, ŞIRNAK&#039;IN...

IRAK'IN DUHOK KENTİNE BAĞLI SİMELE BÖLGESİNDE MEYDANA GELEN 3.8 BÜYÜKLÜĞÜNDEKİ DEPREM, ŞIRNAK'IN SİLOPİ İLÇESİNDE DE HİSSEDİLDİ.

Aslı Han

Aslı Han

 Çevre & Ekoloji Editörü

İklim değişikliği, sıfır atık projeleri, ekoloji ve çevre koruma bilinci üzerine haberler ve özel dosyalar hazırlayan çevre editörü.

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