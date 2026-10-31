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Kuyt ilk maçında iki değişiklikle Göztepe karşısına çıktı

Kuyt, Göztepe maçında Galatasaray sonrası ilk kez takımın başında yer aldı; Archie Brown ve Mason Greenwood yok, Oppong ile Kerem 11'de başladı.

GİRİŞ: 31 Ekim 2026 - 19:33

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EDİTÖR: Kerem Güneş

Kuyt ilk maçında iki değişiklikle Göztepe karşısına çıktı

Kuyt yönetiminde ilk sınav

Fenerbahçe Teknik Sorumlusu Dirk Kuyt, Trendyol Süper Lig 10. haftasında evinde oynanan Göztepe karşılaşmasında, Galatasaray derbisinin 11'ine göre iki değişiklikle sahaya çıktı. Değişikliklerden biri ceza ve sakatlık kaynaklı zorunlu tercihken, diğeri teknik sorumlunun ilk maçındaki kadro düzenlemesinin bir parçası oldu.

forma tercihleri:

Sarı-lacivertliler Göztepe maçına şu 11 ile başladı: Ederson, Nelson Semedo, Milan Skriniar, Kojo Oppong, Levent Mercan, Matteo Guendouzi, N'Golo Kante, Oğuz Aydın, İrfan Can Kahveci, Kerem Aktürkoğlu ve Romelu Lukaku. Yedekler arasında ise Tarık Çetin, Mert Günok, Yiğit Efe Demir, Mert Müldür, Ognjen Mimovic, İsmail Yüksek, Mert Hakan Yandaş, Bartuğ Elmaz, Vedat Muriqi ve Dorgeles Nene yer aldı.

değişikliklerin gerekçesi:

Dirk Kuyt, derbi sonrası kadroya yapılan iki değişikliğin nedenlerini açıkladı: Archie Brown kırmızı kart cezası nedeniyle kadroda yer alamadı; İngiliz futbolcu Mason Greenwood ise gribal enfeksiyon nedeniyle maç kadrosunda bulunmadı. 25 yaşındaki Greenwood'un yokluğunda Kojo Oppong 11'de şans buldu. Ayrıca Kuyt, Nathan Ake'nin sakatlığı nedeniyle de Oppong'a görev verdiğini belirtti.

oyuncular için notlar:

Kerem Aktürkoğlu, Süper Lig'de iki maç sonra ilk 11'de sahaya çıktı; 28 yaşındaki milli futbolcu, Corendon Alanyaspor ve Galatasaray maçlarında sonradan oyuna dahil olmuştu. Sezon başında transfer edilen Ganalı stoper Kojo Peprah Oppong ise bu sezon ilk kez bir müsabakaya 11'de başladı.

taraftarlar ve atmosfer:

Takımlar sahaya çıkmadan önce Fenerbahçe taraftarları Maraton tribününde 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'na özel bir pankart açtı. Pankartta Türk bayrağı ve Mustafa Kemal Atatürk görseli yer aldı, bu görüntü maç öncesi tribün atmosferine yansıdı.

FENERBAHÇE TEKNİK SORUMLUSU DİRK KUYT, GALATASARAY DERBİSİNİN 11&#039;İNE GÖRE 1&#039;İ ZORUNLU OLMAK ÜZERE...

FENERBAHÇE TEKNİK SORUMLUSU DİRK KUYT, GALATASARAY DERBİSİNİN 11'İNE GÖRE 1'İ ZORUNLU OLMAK ÜZERE 2 DEĞİŞİKLİKLE GÖZTEPE KARŞISINA ÇIKTI.

Kerem Güneş

Kerem Güneş

 Spor Editörü

Süper Lig ve Avrupa futbolu canlı maç takibi, transfer haberleri ve resmi kulüp açıklamalarında uzman spor editörü.

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