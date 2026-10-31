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İlk 15 dakika sonuç vermedi: Fenerbahçe-Göztepe 0-0

Trendyol Süper Lig 10. haftasında Fenerbahçe, Ülker Stadyumu'nda Göztepe'yi ağırlıyor; maçın ilk 15 dakikası tempo ve mücadeleyle geçti, skor 0-0.

GİRİŞ: 31 Ekim 2026 - 19:33

GÜNCELLEME: 31 Ekim 2026 - 19:44

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EDİTÖR: Kerem Güneş

İlk 15 dakika sonuç vermedi: Fenerbahçe-Göztepe 0-0

Maçın kısa özeti

Trendyol Süper Lig'in 10. hafta mücadelesinde Fenerbahçe ev sahibi olarak Göztepe'yi konuk ediyor. Müsabakanın ilk 15 dakikası 0-0 eşitlikle tamamlandı ve maç devam ediyor.

İlk 15 dakikada öne çıkanlar

Karşılaşmanın erken bölümünde her iki takım da kontrollü bir oyun görüntüsü verdi; henüz tabelaya yansıyan bir gol yok. İlerleyen dakikalarda oyun ritmi ve atak yoğunluğu maçın yönünü belirleyecek.

TRENDYOL SÜPER LİG&#039;İN 10. HAFTASINDA FENERBAHÇE EVİNDE GÖZTEPE İLE KARŞILAŞIYOR. MÜSABAKANIN İLK...

TRENDYOL SÜPER LİG'İN 10. HAFTASINDA FENERBAHÇE EVİNDE GÖZTEPE İLE KARŞILAŞIYOR. MÜSABAKANIN İLK 15 DAKİKASI 0-0 EŞİTLİKLE GEÇİLDİ.

Kerem Güneş

Kerem Güneş

 Spor Editörü

Süper Lig ve Avrupa futbolu canlı maç takibi, transfer haberleri ve resmi kulüp açıklamalarında uzman spor editörü.

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