İlk 15 dakika sonuç vermedi: Fenerbahçe-Göztepe 0-0

Maçın kısa özeti

Trendyol Süper Lig'in 10. hafta mücadelesinde Fenerbahçe ev sahibi olarak Göztepe'yi konuk ediyor. Müsabakanın ilk 15 dakikası 0-0 eşitlikle tamamlandı ve maç devam ediyor.

İlk 15 dakikada öne çıkanlar

Karşılaşmanın erken bölümünde her iki takım da kontrollü bir oyun görüntüsü verdi; henüz tabelaya yansıyan bir gol yok. İlerleyen dakikalarda oyun ritmi ve atak yoğunluğu maçın yönünü belirleyecek.

TRENDYOL SÜPER LİG'İN 10. HAFTASINDA FENERBAHÇE EVİNDE GÖZTEPE İLE KARŞILAŞIYOR. MÜSABAKANIN İLK 15 DAKİKASI 0-0 EŞİTLİKLE GEÇİLDİ.