Alev alan traktör Mihalıççık'ta küle döndü

Eskişehir'in Mihalıççık ilçesinde bir traktör, henüz bilinmeyen bir nedenle aniden alev aldı. Olay, çevredeki bir vatandaşın amatör kamerasına yansıdı.

olayın kaydı:

Kayıtlarda traktörün kısa sürede alev topuna döndüğü, sürücünün aracın yanışını çaresizce izlediği görülüyor. Görüntüler, yangının beklenmedik ve hızlı şekilde yayıldığını ortaya koyuyor.

müdahale ve hasar:

İhbar üzerine itfaiye ekipleri sevk edildi ve kısa sürede müdahale edildi. Ancak traktör, yangının etkisiyle kullanılamaz hâle gelerek adeta kül oldu ve olay yerinden çekildi. Yetkililer, sürücünün canını son anda kurtardığını bildirdi.

YANAN TRAKTÖR