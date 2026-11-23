Karacadağ tarlasında makyajla tarlaya inmek:

Gürcistanlı Meryem Çubuk, eşi Mehmet Çubuk ile birlikte Diyarbakır Karacadağ bölgesinde üç yıldır sezonluk pirinç ekimi ve hasadına katılıyor. Çift, mart-nisan aylarında memleketlerine dönüp taşlık ve sürülmeyen arazilere pirinç ekiyor. Hasat döneminde biçerdöverin giremediği kısımlarda işçilerle birlikte elle çalışma yürütülüyor.

Çubuk, tarlaya inerken sabah makyajını yapıp ojesini sürdüğünü, güneş gözlüğü ve mor çizmesini hiç eksik etmediğini söyledi. Çalıştığı kadınların dikkatini çeken bu görüntü, Çubuk için gündelik bir tercih: 'Eşim bu işe çok meraklı, ben ise makyaj ve ojelerdan vazgeçemiyorum. Böyle makyajlı halimle geliyorum', diyor.

İmece usulü hasat ve karşılaşılan güçlükler:

Karacadağ'daki tarlalar taşlık olduğu için bazı bölümlere biçerdöver giremiyor; bu nedenle çift ve işçiler elle ve imece usulü hasat yapıyor. Çubuk, sonbaharda yağışlardan dolayı ekim alanlarının zarar gördüğünü, bunun da iş gücünü artırdığını belirtiyor. 'Elle topluyoruz. O kadar yorucu iş ki, diyorum ekmek kazanmak ne kadar zor' sözleri çalışma koşullarının zorluğunu özetliyor.

Çubuk, bu işi hobi olarak yaptıklarını, yurt içinde ve yurt dışında da işletmeleri bulunduğunu ve bahar geldiğinde tekrar Karacadağ'a dönmeyi planladıklarını aktarıyor.

Topraksız yetişen pirincin şaşkınlığı ve tat deneyimi:

Meryem Çubuk, Karacadağ pirincinin toprak sürülmeden, taşların arasına atılan tohumlarla yetişmesine şaşırdığını söylüyor. Annesinin ziraat mühendisi olduğunu, bu sayede tarım toplantılarına katıldığını ve pirincin bazı Asya ülkelerinde yetiştiğini bildiğini ifade ediyor. Çubuk, yetişen pirincin çok verimli ve lezzetli olduğunu, ülkesine götürüp akrabalarına verdiğini; oğlu dahil aile fertlerinin tadına hayran kaldığını anlatıyor. Bu pirincin gübresiz, organik olduğu vurgusu da röportajda öne çıkan noktalardan biri.

Çubuk ayrıca yöresel kıyafet olan şalvarı ilgi çekici bulduğunu ve karşılıklı saygının önemine değiniyor: 'Herkes herkese saygı duymalı. Sabah kahve, makyaj sonra da köy işleri.' Bu sözler hem günlük ritüellerini hem de çalışma anlayışlarını yansıtıyor.

Hasat süreci hem yerel üretimin özelliklerini hem de küçük üreticilerin emek yoğun çalışma koşullarını gözler önüne seriyor. Çubuk ve ailesi, Karacadağ pirincini üretmeye ve bu geleneği sürdürmeye devam edeceklerini belirtiyor.

GÜRCİSTANLI MERYEM, EŞİYLE GELDİĞİ DİYARBAKIR'DA EKTİKLERİ PİRİNCİN HASADINI, OJE VE MAKYAJINI YAPARAK, MOR ÇİZMESİNİ GİYİP KÖYLÜLERLE İMECE USULÜ GERÇEKLEŞTİRİYOR.