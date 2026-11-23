Olayın gelişimi:

21 Kasım tarihinde İzmit ilçesindeki tarihi Orhan Camii önünde sabah namazı saatlerinde bir tartışma yaşandı. İddiaya göre, namaz kılmak için camiye gelen vatandaş aracını dubaların bulunduğu alana park etti. Aynı noktada mal indirmek isteyen F.K., park edilen araç nedeniyle beklemek zorunda kaldı; araç sahibinin gelmesiyle öfkelenerek müdahale etti ve vatandaşın boğazına sarıldı.

İddialar ve sözlü tehditler:

Olayda, vatandaşın özür dilemesine rağmen tepkisini sürdüren F.K. hakkında tehdit ve hakaret iddiası ortaya kondu. Şüphelinin, "Seni de vururum, arabanı da kırarım. Haftaya bu camiye gelme" sözleriyle tehdit ettiği; ayrıca dubaları yere fırlattığı ve cami imamına hakaret ettiği öne sürüldü.

Emniyet müdahalesi ve adli süreç:

Olayın ardından polis ekiplerince gözaltına alınan F.K., Kocaeli İl Emniyet Müdürlüğündeki işlemleri tamamlandıktan sonra bugün adliyeye sevk edildi.

KOCAELİ'DE SABAH NAMAZINA GELEN VATANDAŞIN PARK YERİ MESELESİ YÜZÜNDEN BOĞAZINA SARILARAK TEHDİT VE HAKARETLERDE BULUNAN ŞAHIS, EMNİYETTEKİ İŞLEMLERİNİN ARDINDAN ADLİYEYE SEVK EDİLDİ.