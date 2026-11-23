Adana'da kamyon hırsızlığı ve operasyon

10 Kasım sabahı Yüreğir ilçesi Yenidoğan Mahallesi'nde nakliye firmasında çalışan Hasan U. (27)'nin, içinde 186 bin paket sigara bulunan kamyonu kısa süreliğine açık bırakmasıyla olay başladı. Aracın piyasa değeri yaklaşık 20 milyon lira olarak kaydedildi. Hasan U., dağıtım için aracın başına döndüğünde kamyonun yerinde olmadığını fark ederek polise ihbarda bulundu.

görüntülerle takip ve zeytinlikte iz bulunması:

Asayiş Şube Müdürlüğü Oto Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, kamyonun geçtiği güzergahlardaki KGYS ve PTS kayıtları ile çevredeki güvenlik kameralarını tek tek inceledi. Yapılan teknik ve fiziki takibin ardından araç, Sarıçam ilçesi Akkuyu Mahallesi istikametine götürülmüş olarak tespit edildi; ekiplerin bölgede yaptığı araştırmada kamyon zeytin bahçesine yakın bir noktada bulundu.

Bölgedeki incelemede, çalınan sigaraların başka araçlara aktarıldığı belirlendi. Operasyon sırasında Furkan T. (25), Burak Ö. (37), Uğur K. (35) ve Arda B. (20) suçüstü yakalandı. Ekipler, şüphelileri etkisiz hale getirip kelepçeledi ve kamyondaki sigaraların büyük bölümünü ele geçirdi; ancak bir kısmının ne kamyonda ne de şüphelilerin araçlarında bulunmadığı belirlendi.

gözaltılar, ifadeler ve adli süreç:

Çalınan ürünlerin tamamının bulunamaması üzerine soruşturma genişletildi ve kamyon sahibi Hasan U. da şüpheli olarak gözaltına alındı. Emniyetteki sorgusunda Hasan U., diğer şüphelileri tanımadığını ve olayla ilgisi olmadığını savundu.

Şüphelilerden Arda B. ifadesinde, "Kamyonu zeytinlik alanda park halinde buldum. Sahipsiz olduğunu düşünerek sigaraları aldım" dediğini öne sürdü. Diğer şüpheliler ise Arda B.'nin kendilerini telefonla arayıp elindeki malzemeyi paylaşmak amacıyla çağırdığını bildirdi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından Hasan U., Arda B., Furkan T., Burak Ö. ve Uğur K. adliyeye sevk edildi; çıkarıldıkları mahkemece tamamı tutuklandı.

5 ŞÜPHELİ ÇIKARILDIKLARI MAHKEMECE TUTUKLANDI.