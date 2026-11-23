Kalenin eteklerinde dağ keçileri görüntülendi

Elazığ'ın Palu ilçesinde sürü halinde görülen dağ keçileri, bölge sakinleri tarafından cep telefonuyla kayıt altına alındı. Hayvanlar kalenin alt kısımlarında dolaştıktan sonra gözden kayboldu.

görüntülenen alan:

Vatandaşlar, kalenin eteklerinde dolaşan keçileri birkaç açıdan kaydetti. Kayıtlarda sürünün birlikte hareket ettiği ve bölgeyi dolaştığı gözlendi.

koruma durumu ve tepkiler:

Vatandaşlar, nesli tükenme tehdidi altında bulunan ve avlanması yasaklanan dağ keçilerinin bölgede görülmesine dikkat çekti. Görüntülerin ardından keçiler bir süre sonra ortadan kayboldu.

ELAZIĞ’IN PALU İLÇESİNDE SÜRÜ HALİNDE DAĞ KEÇİLERİ GÖRÜLDÜ