kaza ayrıntıları:

Antalya'nın Manavgat ilçesi Örnek Mahallesi Kum Mevkiinde meydana gelen kazada, Atatürk Stadı'ndaki Manavgat Belediyespor - 1955 Seydişehir Alüminyumspor maçından dönenler etkilenirken trafik akışı kısa süreliğine durdu. Olayda, 07 BYT 876 plakalı motosikleti kullanan Mert Ç. idaresindeki araç, aynı istikamette giden 07 LA 956 plakalı otomobile arkadan çarptı.

Çarpmanın nedeni olarak, yola aniden fırlayan bir çoban köpeğinin görülüp otomobil sürücüsünün ani fren yapması gösterildi. Kazada motosiklet sürücüsü Mert Ç. ile arkasındaki yolcu Süleyman T. yaralandı; yardımına ilk olarak karşılaşmadan dönen diğer taraftarlar koştu.

müdahale ve ifadeler:

Olay yerine gelen 112 sağlık ekipleri yaralılara ilk müdahaleyi yaptıktan sonra her iki kişiyi ambulansla hastaneye sevk etti. Otomobil sürücüsü Ramazan A., ifadesinde, yola çıkan köpeğe çarpmamak için frene bastığını, arkasında ilerleyen ve jandarma aracını sollayan motosikletin duramayarak arkadan çarptığını belirtti.

Kazanın ardından yaralıların yardımına koşanların müdahaleleri ve sağlık ekiplerinin hızlı dönüşü dikkat çekti. Olayla ilgili olarak yetkililerden yapılan resmi bir açıklama haberde yer almamaktadır; yaralananların durumuna ilişkin bilgiler, olay anında yapılan ilk müdahaleye dayanmaktadır.

ANTALYA’NIN MANAVGAT İLÇESİNDE YOLA FIRLAYAN ÇOBAN KÖPEĞİNE ÇARPMAMAK İÇİN DURAN OTOMOBİLE MOTOSİKLETİN ÇARPTIĞI KAZADA 2 KİŞİ YARALANDI.