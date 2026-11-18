Sarıgöl'de sendika temsilcileriyle istişare toplantısı

Manisa'nın Sarıgöl ilçesinde İlçe Millî Eğitim Müdürü Yıldıray Demirtaş ve Şube Müdürü Muhittin Şen ile ilçede faaliyet gösteren eğitim sendikalarının temsilcileri bir araya geldi. Toplantı, Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde gerçekleştirildi.

Görüşülen konular:

Toplantıda ilçede yürütülen eğitim-öğretim faaliyetleri, eğitim alanındaki güncel gelişmeler ve eğitim çalışanlarının beklentileri ele alındı. Katılımcılar karşılıklı fikir alışverişinde bulunarak sorunların ve taleplerin paylaşılmasına olanak sağladı.

Sonuç ve teşekkür:

Katılımcılar, eğitimde ortak akıl, iş birliği ve güçlü iletişim gerektiğini vurguladı. Toplantı, iyi dilek ve temennilerin paylaşılmasının ardından sona erdi. İlçe Millî Eğitim Müdürlüğü, toplantıya ev sahipliği yapan okul müdürüne ve katılan sendika temsilcilerine teşekkür etti.

MANİSA’NIN SARIGÖL İLÇESİNDE İLÇE MİLLÎ EĞİTİM MÜDÜRÜ YILDIRAY DEMİRTAŞ VE ŞUBE MÜDÜRÜ MUHİTTİN ŞEN, EĞİTİM SENDİKALARININ İLÇE TEMSİLCİLERİYLE BİR ARAYA GELEREK EĞİTİM ALANINDAKİ GÜNCEL KONULARI VE EĞİTİM ÇALIŞANLARININ BEKLENTİLERİNİ DEĞERLENDİRDİ.