Sis kentte etkili oldu:
Kayseri'de geçen haftadan itibaren düşen sıcaklıkların ardından sabah saatlerinde kent genelinde yoğun sis etkisini gösterdi.
Görüş mesafesi yollarda yaklaşık 20 metreye düşerken, kent merkezinde bazı evler görünmez hale geldi.
Ulaşım ve günlük yaşam:
Yoğun sis özellikle ana arterlerde sürüş güvenliğini zorlaştırdı; sürücüler hızlarını düşürmeli, farlarını uygun şekilde kullanmalı ve takip mesafesini artırmalıdır.
Yerel gözlemler:
Sabah saatlerinde birçok kişi dışarı çıkarken görüşün azaldığını ve günlük yaşamda aksama yaşandığını belirtti.
HAVA SICAKLIKLARININ DÜŞTÜĞÜ KAYSERİ’DE SİS ETKİLİ OLDU.
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