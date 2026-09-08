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Alevler kapıya dayanırken: yaşlı çift gözyaşlarıyla mahalleyi terk etti

Antalya Aksu'daki orman yangınında rüzgarın yön değiştirmesiyle mahalleye ilerleyen alevler, evlerini terk eden yaşlı çifti gözyaşlarına boğdu.

GİRİŞ: 08 Eylül 2026 - 17:07

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EDİTÖR: Hakan Arslan

Alevler kapıya dayanırken: yaşlı çift gözyaşlarıyla mahalleyi terk etti

yangınla mücadelede son durum:

Antalya Aksu'da, Karagöz Mahallesi'nde dün akşam başlayan orman yangınının söndürülmesine yönelik çalışmalar devam ediyor. Ekipler alevleri kontrol altına almak için çalışırken, zaman zaman rüzgarın etkisiyle alevler yeniden canlandı.

söndürme çalışmaları ve rüzgarın etkisi:

Yangında 24 saat geride kalırken, akşamdan itibaren rüzgârın yönündeki değişiklik söndürme planlarını zorlaştırdı. Bazı noktalarda alevlerin tekrar yükselmesi ekiplerin müdahalesini yoğunlaştırdı. Söndürme faaliyetleri koordineli şekilde sürdürüldü; özellikle Yeşilkaraman Mahallesi çevresinde tedbirler artırıldı.

tahliye ve panik anları:

Rüzgâr bir anda terse döndüğünde alevler mahalleye doğru hızla ilerledi. Bu gelişme üzerine köy merkezinde bulunan tüm araç ve görevliler bölgeyi tahliye etti. Mahallede yaşayanlar kısa sürede evlerini terk etmek zorunda kaldı.

Evlerini terk eden bir çift, alevlerin mahalleye yaklaşmasını gözyaşları ve çaresizlik içinde izledi. Görgü tanıkları çiftin durumunu, müdahale ekiplerinin hızla bölgeyi güvenli hale getirmeye çalıştığını anlattı.

Söndürme ekiplerinin çalışmaları devam ediyor; yetkililer vatandaşları güvenlik uyarılarına uymaya çağırdı ve yangının kontrol altına alınması için çalışmaların sürdüğü belirtildi.

ANTALYA AKSU&#039;DA SÖNDÜRME ÇALIŞMALARIDEVAM EDEN ORMAN YANGININDA BİR ANDA ALEVLERİN SARDIĞI...

ANTALYA AKSU'DA SÖNDÜRME ÇALIŞMALARIDEVAM EDEN ORMAN YANGININDA BİR ANDA ALEVLERİN SARDIĞI MAHALLEDE BÜYÜK PANİK YAŞANDI. EVLERİNİ TERK ETMEK ZORUNDA KALAN YAŞLI ÇİFT GÖZYAŞLARINA BOĞULDU.

Hakan Arslan

Hakan Arslan

 Asayiş & Operasyon Editörü

Olay yeri haberleri, mahkeme süreçleri ve güvenlik güçlerinin operasyon haberlerinde uzmanlaşmış haber editörü.

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